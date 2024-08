Thông tin mới về mưa dông ở miền Bắc

Đêm qua và sáng sớm nay (18/8), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/8 đến 3h ngày 18/8 có nơi trên 50mm như Nghĩa Đô (Lào Cai) 74.6mm, Căn Co (Lai Châu) 50.8 mm, Giao An (Thanh Hóa) 92.4mm.

Dự báo ngày và đêm 18/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (19/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm mai, mưa gia tăng cả về diện và lượng ở các tỉnh miền Bắc, một số nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc mưa rải rác trong hôm nay (18/8).

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt , chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo từ khoảng 20/8, mưa sẽ gia tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chấm dứt thời kỳ khô hạn ngắn ngày.