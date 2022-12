Thông tin mới về bộ 3 phiên bản Samsung Galaxy S23 sắp ra mắt: Có những thay đổi nào?

Theo chuyên viên phân tích công nghệ Malcolm McMillan, mặc dù có thể phải tới tháng 2/2023, Samsung Galaxy S23 mới ra mắt nhưng ngay từ lúc này, chúng ta đã có thể hình dung 3 phiên bản được phát hành trong năm tới trông sẽ như thế nào thông qua những hình ảnh vừa rò rỉ.

Chuyên trang SlashLeaks có tiếng trong giới công nghệ đã đăng tải một bức ảnh chụp các thiết kế được cho là của ba mẫu Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Nếu những thiết kế này trở thành sự thật thì có vẻ như chúng ta không nên mong đợi những thay đổi lớn ở Galaxy S23.

Sự khác biệt lớn nhất dường như là Galaxy S23 và Galaxy S23 Plus đã không còn bộ khung camera Contour Cut ở phía sau như mẫu tiền nhiệm, thay vào đó cụm camera trên máy được bố trí dưới dạng các ống kính riêng lẻ như trên Galaxy S22 Ultra. Thay đổi này đã được giới chuyên gia dự đoán từ trước.

Nguồn ảnh: SlashLeaks

Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ chưa đủ để chúng ta xác định những thay đổi khác về mặt thiết kế có được Samsung đưa vào Galaxy S23 hay không. Ví dụ như tài khoản Twitter Ice Universe (nơi tung ra những tin đồn uy tín về các dự án chưa lộ diện của Samsung) từng đề cập rằng Galaxy S23 sẽ "cồng kềnh" hơn các mẫu smartphone trước một chút do có viền dày hơn. Đặc điểm này chưa thể quan sát thấy một cách chính xác trong hình ảnh rò rỉ.

Nói về kết cấu, McMillan cho rằng hoàn toàn có khả năng các mô hình này được dựng dựa trên bản vẽ giả lập trên máy tính, chứ không phải bản "chính thức" do Samsung sản xuất. Song, do các thông tin rò rỉ trước đó đã đề cập tới thay đổi trên camera của Galaxy S23 nên sẽ không ngạc nhiên khi thiết kế camera ở các mô hình trên giống với các mẫu smartphone thật khi chúng ra mắt.

Ngoài những hình ảnh về thiết kế, McMillan cho biết anh và các đồng nghiệp còn có được thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy S23 Ultra. Tuy nhiên, không có quá nhiều bất ngờ, dù có vẻ như Samsung đang tìm cách tăng cường bộ nhớ và nâng cấp dung lượng lưu trữ cho dòng Galaxy. Để chắc chắn, chúng ta vẫn cần đợi thêm 2 tháng nữa mới biết "ông lớn Hàn Quốc" sẽ mang tới những thay đổi nào cho những chiếc smartphone cao cấp của họ.

Nguồn ảnh: SlashLeaks

Dưới đây là một số thông tin đồn đoán khác về Samsung Galaxy S23 (tính đến ngày 16/12)

Màn hình

Galaxy S23, S23 Plus và S23 Ultra được dự đoán sẽ có màn hình với kích cỡ lần lượt là 6.1 inch, 6.6 inch và 6.8 inch. Đây vẫn là những gì mà Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra hiện đang mang tới cho người dùng. Theo McMillan, thay đổi tiềm năng của S23 Ultra có lẽ nằm ở khối lượng của nó, mẫu smartphone này có thể sẽ nặng hơn do được bổ sung thêm một số bộ phận kim loại.

Trong khi đó, Ice Universe cho rằng màn hình sẽ là một trong số những chi tiết ít ỏi được nâng cấp trên Galaxy S23 Ultra. Mặc dù tài khoản Twitter này không nói rõ nâng cấp cụ thể nhưng dường như các thay đổi sẽ tập trung vào hiệu suất và độ sáng, thay vì độ phân giải hoặc tốc độ làm mới trên màn hình.

Theo tài khoản Twitter RGcloudS chuyên cung cấp thông tin rò rỉ khác, Galaxy S23 Ultra có thể sẽ ra mắt với màn hình 'sáng nhất trong số các dòng điện thoại thông minh, qua mặt cả iPhone 14 Pro Max. Cụ thể, mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung năm 2023 sẽ có độ sáng tối đa là 2150 nit, vượt trội hơn hẳn so với độ sáng 1750 nit của Galaxy S22 Ultra.

Chip

Galaxy S23 series nhiều khả năng sẽ được trang bị siêu chip Snapdragon 8 Gen 2 mà Qualcomm vừa ra mắt trong tháng 11. Ngoài những cải tiến về hiệu suất so với Snapdragon 8 Gen 1, người dùng có thể mong đợi từ Snapdragon 8 Gen 2 một công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) tiên tiến hơn và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mang đến nhiều tính năng hấp dẫn.

Nguồn ảnh: SlashLeaks

Camera

Thông tin từ GalaxyClub cho biết cả Galaxy S23 và S23 Plus đều có camera trước 12MP, sau đó một nguồn tin cho biết thêm rằng camera này cũng sẽ có mặt trên S23 Ultra.

Dường như không có thay đổi nào đối với camera tele và camera góc siêu rộng trên Galaxy S23 và S23 Plus, chúng vẫn sử dụng camera tele 10MP tương tự S22 và S22 Plus. Trong khi đó, S23 Ultra tiếp tục giữ camera 10MP với khả năng zoom quang học 10x.

Theo một vài nguồn tin, ống kính tele của S23 series có thể được nâng độ phân giải lên 12MP nhưng cũng có khả năng Samsung sẽ nâng cấp chất lượng hình ảnh từ các cảm biến 10MP hiện có.

Cũng theo GalaxyClub, S23 và S23 Plus vẫn sử dụng cảm biến hình ảnh 12MP. Hiện không có tin tức cụ thể nào về camera góc siêu rộng của S23 Ultra, chỉ biết rằng máy sẽ trang bị camera chính 200MP, điều này đang khiến các SamFan háo hức.

Hệ thống liên lạc vệ tinh

Samsung Galaxy S23 được dự đoán sẽ tiếp bước Apple và Huawei, bổ sung tính năng kết nối vệ tinh. Hiện tại, dòng iPhone 14 của Apple và Mate 50 của Huawei đều cung cấp tính năng kết nối vệ tinh dành cho các trường hợp khẩn cấp xảy ra ở những khu vực không có dịch vụ di động.

Nguồn ảnh: SlashLeaks

Pin

Galaxy S23 Ultra dự kiến sẽ sử dụng cùng loại pin với S22 Ultra và S21 Ultra – loại 5.000 mAh.

Trong khi đó, Galaxy S23 được cho là sẽ tăng 5% dung lượng pin so với Galaxy S22. Galaxy S23 Plus cũng có thể được tăng dung lượng pin lên 4.700 mAh, thay vì 4.500 mAh như trên Galaxy S22 Plus

Cảm biến vân tay

Theo tài khoản Twitter RGcloudS, toàn bộ dòng S23 có thể được trang bị đầu đọc dấu vân tay Qualcomm 3D Sonic Max mới nhất, với diện tích bề mặt 20mm x 30mm, tức gấp gần 10 lần kích thước của máy quét 3D Sonic Gen 2 (8mm x 8mm) được sử dụng trong Galaxy S21 Ultra và Galaxy S22 Ultra, đồng thời có độ chính xác cao hơn 5 lần so với 3D Sonic Gen 2.