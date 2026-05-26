Thông tin liên quan đến số định danh điện tử mà người dân cần biết

Công an Hà Nội vừa có thông báo liên quan đến định danh điện tử.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các tiện ích số, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho trẻ em trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, Công an xã Thượng Phúc đã tích cực triển khai hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho trẻ em dưới 14 tuổi trên địa bàn.

Công an xã thu nhận dữ liệu căn cước trong ngày cuối tuần

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong đời sống xã hội, Công an xã Thượng Phúc đã chủ động huy động lực lượng phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn thể địa phương và nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử cho con em mình.

Tài khoản định danh điện tử dành cho trẻ em dưới 14 tuổi mang lại nhiều tiện ích thiết thực như tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, thông tin tiêm chủng, học bạ điện tử; hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phục vụ việc đi lại bằng máy bay, tàu hỏa mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ bản giấy.

Thực hiện cấp căn cước cho học sinh vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Thượng Phúc đã thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp xuống các thôn, xóm để hướng dẫn, thu nhận thông tin và hỗ trợ phụ huynh thao tác cài đặt, kích hoạt tài khoản nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt, lực lượng Công an xã tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.

Quá trình triển khai được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và an toàn thông tin cho người dân. Thông qua hoạt động này, Công an xã Thượng Phúc tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số tại địa phương, đồng thời giúp người dân từng bước tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Công an xã Thượng Phúc cũng đề nghị các bậc phụ huynh chủ động phối hợp, sớm hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi trong quá trình học tập, khám chữa bệnh cũng như thực hiện các thủ tục hành chính sau này.