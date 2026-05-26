Evo Lite “chiếm spotlight” ở Đồng Tháp: Không cần bằng lái, dễ dùng cho cả gia đình

Diễn ra từ ngày 22-24/5 tại Quảng trường Sa Đéc (Đồng Tháp), sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đã thu hút hàng trăm lượt khách lái thử xe máy điện VinFast.

Tâm điểm tại ngày hội là bộ đôi xe đổi pin Evo và Evo Lite, nhờ thiết kế gọn, dễ lái và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của nhiều gia đình.

Evo Lite "chiếm sóng" vì chạy mượt, gọn gàng, không cần bằng lái

Tại không gian trưng bày, Evo và Evo Lite nhanh chóng trở thành tâm điểm lái thử. Bộ đôi xe đổi pin ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, chiều cao yên dễ tiếp cận và khả năng đáp ứng nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm và các gia đình trẻ.

Có mặt tại sự kiện từ sớm, bà Thanh Hà (phường Sa Đéc) cho biết chị ghé vào tìm hiểu sau khi thấy không khí sôi động của chương trình. Sau khi được nhân viên tư vấn chu đáo và trực tiếp chạy thử, bà bày tỏ ấn tượng với mẫu xe Evo Lite vì kiểu dáng hợp mắt, bảng màu tươi mới và cảm giác lái nhẹ, dễ kiểm soát.

"Điểm tôi ưng nhất là không cần giấy phép lái xe. Mẫu này rất phù hợp để mua cho con nhỏ đi học hằng ngày, vừa tiện lợi mà gia đình lại hoàn toàn yên tâm vì con đi đúng luật giao thông", bà Thanh Hà cho biết.

Bà Thanh Hà trải nghiệm VinFast Evo Lite tại "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh"

Trong khi đó, sau vài vòng chạy thử và xem xét kỹ chính sách của VinFast, chị Ngọc Bích (khu vực Tân Mỹ, phường Sa Đéc) cho biết sẽ chọn Evo Lite. "Xe chạy rất mượt, thiết kế gọn nên dễ xoay xở. Đặc biệt, điểm cộng lớn là xe có thể vừa sạc, vừa đổi pin dễ dàng, nên tôi có thể linh hoạt lựa chọn, quá tiện lợi", chị Bích hào hứng chia sẻ.

Không chỉ thu hút các chị em phụ nữ, các mẫu xe đổi pin Evo và Evo Lite còn giữ chân cả những khách hàng nam giới nhờ tính thực dụng cao. "Kiểu dáng Evo Lite cân đối và vừa vặn. Chiều cao yên phù hợp, tốc độ giới hạn 49 km/h, nên tôi, vợ hoặc con cháu trong nhà đều có thể sử dụng thoải mái, vững vàng", ông Nguyễn Thanh Hoàng chia sẻ góc nhìn thực tế. Theo ông Hoàng, ông chủ yếu sử dụng ô tô, vì thế có thêm một chiếc Evo Lite rất tiện khi cần đi lại nhanh chóng mà không cần quan tâm tới bằng lái xe máy.

Không những vậy, với mức chi phí sở hữu chỉ từ 17 triệu đồng chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, Evo Lite là một lựa chọn vừa vặn với túi tiền của đại đa số gia đình.

Thêm hỗ trợ tài chính, khách tự tin xuống tiền

Không chỉ tạo hứng thú sau trải nghiệm lái thử, chương trình còn khiến nhiều khách hàng sốt ruột chốt cọc nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính thiết thực. Theo đó, khách hàng chọn mua xe tại sự kiện được áp dụng ngay mức ưu đãi 6% giá bán từ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", cùng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ giúp tối ưu chi phí lăn bánh. Người mua được ưu đãi thêm 5% nếu chuyển đổi từ xe máy xăng cũ sang xe điện. Ngoài ra, giải pháp tài chính trả góp 0 đồng cũng được giới thiệu nhằm hỗ trợ tối đa cho các gia đình còn đang đắn đo về chi phí ban đầu.

Loạt hỗ trợ liên hoàn được nhiều khách hàng đánh giá cao. "Không ngờ mua xe điện dễ dàng đến thế, chi phí chỉ hơn chục triệu đồng trong khi 0 đồng vẫn thoải mái mang xe về nhà", chị Nguyễn Minh Thanh, một khách hàng có mặt tại sự kiện nói.

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện" tại Quảng trường Sa Đéc kéo dài đến hết ngày 24/5.

Chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" đang được VinFast triển khai vào các dịp cuối tuần tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong các ngày 22-24/5, chương trình diễn ra tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Nhà thiếu nhi xã Cái Nước (Cà Mau) và Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao xã Ea Kar (Đắk Lắk). Không chỉ là nơi trưng bày và lái thử xe, sự kiện đang trở thành điểm hẹn để người dân trực tiếp kiểm chứng xe điện VinFast và mang xe xăng cũ đổi lấy xe điện.