Từ tháng sau, VNeID và VNeTraffic sẽ tích hợp thêm một loại giấy tờ mới: Cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi

Từ ngày 8/6/2026, thêm một dữ liệu quan trọng sẽ được tích hợp trên VNeID và VNeTraffic.

Từ ngày 8/6/2026, chứng nhận đăng ký xe điện tử được tích hợp trên VNeTraffic, VNeID

Khoản 6 Điều 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 37/2026/TT-BCA quy định, việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia, ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Như vậy, từ ngày 8/6/2026, sẽ tích hợp dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic).

Theo đó, việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID giúp người dùng tra cứu thông tin phương tiện nhanh chóng và thuận tiện hơn ngay trên điện thoại thay vì phải mang theo giấy tờ bản cứng.

Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe là khi nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 79/2024/TT-BCA được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 62/2026/TT-BCA, thời hạn cấp mới chứng nhận đăng ký xe, cấp chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ xe, đổi chứng nhận đăng ký xe là không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; chứng nhận đăng ký xe cấp lại phải thể hiện rõ lần cấp lại.

Cơ quan đăng ký xe và cán bộ đăng ký xe có trách nhiệm gì?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 79/2024/TT-BCA, Cơ quan đăng ký xe phải tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định và thông báo công khai việc tổ chức tiếp nhận đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ. Bố trí cán bộ đăng ký xe thường xuyên kiểm tra hệ thống đăng ký, quản lý xe, tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo giải quyết đăng ký xe đúng thời gian theo quy định.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xe, kiểm tra thực tế xe, chà số máy, số khung xe và thực hiện số hóa hồ sơ xe lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Trường hợp hồ sơ xe, dữ liệu điện tử về hồ sơ xe bảo đảm đúng quy định thì tiếp nhận giải quyết đăng ký xe. Trường hợp không bảo đảm thủ tục quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ, ghi nội dung hướng dẫn vào phiếu hướng dẫn hồ sơ và chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn đó.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ đăng ký xe phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ đúng mực, tôn trọng Nhân dân. Thực hiện theo quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác đăng ký xe. Không được yêu cầu thêm các thủ tục đăng ký xe trái với quy định tại Thông tư 79/2024/TT-BCA.