Thông điệp Giáng sinh đầu tiên của Vua Charles III

Thông điệp Giáng sinh của nhà vua là một truyền thống lâu đời, được phát sóng trên khắp Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung mỗi dịp lễ. Vua Vua Charles III giữ vững thông điệp về các vấn đề môi trường khi cây thông Noel nhà vua đứng cạnh trong chương trình phát sóng được trang trí bằng các vật liệu bền vững gồm giấy và thủy tinh, kết hợp với quả thông tự nhiên.

Vua Charles III gửi thông điệp Giáng sinh đầu tiên. Ảnh: Independent

Mở đầu thông điệp Giáng sinh đầu tiên này, Vua Charles III xúc động bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ tới người mẹ quá cố của mình- Nữ hoàng Elizabeth II. Nhắc đến những bức thư, điện chia buồn, những tấm thiệp vô cùng cảm động mà hoàng gia nhận được, vua Charles nghẹn ngào cảm ơn tình cảm cũng như sự cảm thông mà tất cả mọi người đã dành cho gia đình hoàng gia. Theo nhà vua, giáng sinh là thời điểm đặc biệt đối với tất cả những người đã từng mất đi những người thân yêu của mình.

“Vào thời điểm đầy khó khăn này, có thể rất nhiều người trên khắp thế giới đang phải đối mặt với xung đột, nạn đói hoặc thiên tai, hay những gia đình đang chật vật với các hóa đơn sinh hoạt, để giữ cho họ đủ no, đủ ấm. Chúng tôi nhìn thấy ở đó, lòng nhân đạo của mọi người trên khắp các quốc gia cũng như ở Khối thịnh vượng chung, những người rất sẵn lòng đáp lại những hoàn cảnh khó khăn của người khác. Tôi đặc biệt muốn tri ân tất cả những người tốt bụng tuyệt vời này, những người đã hào phóng quyên góp thực phẩm, dành những thứ thứ quý giá nhất, thời gian của họ để hỗ trợ những người xung quanh đang gặp khó khăn, cùng với nhiều tổ chức từ thiện đang làm những công việc phi thường như vậy trong những hoàn cảnh khó khăn nhất”.

Cuối thông điệp, Vua Charles III nhắc tới chuyến thăm trước đó tới Bethlehem, thị trấn nơi Chúa Jesu được sinh ra đời. Trích dẫn niềm tin "sức mạnh của ánh sáng sẽ vượt qua bóng tối” của nữ hoàng quá cố, Vua Charles III tin tưởng con người sẽ tìm thấy hy vọng cho tương lai, vì vậy hãy luôn cùng nhau trân trọng điều đó.

Thông điệp của Charles III kết thúc bằng phần trình diễn 'O Little Town of Bethlehem' do dàn hợp xướng của Nhà nguyện St George biểu diễn.