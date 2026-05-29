Thông báo quan trọng từ Cục thuế Hà Nội tới hàng triệu hộ gia đình, cá nhân vừa được giao đất tái định cư

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa phát đi thư ngỏ quan trọng gửi đến các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giao đất tái định cư trên địa bàn. Văn bản này hướng dẫn chi tiết các chính sách, thủ tục ghi nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất.

Theo thư ngỏ của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, căn cứ vào Luật Đất đai năm 2024 và hàng loạt Nghị định mới của Chính phủ, cơ quan thuế đã cụ thể hóa các quyền lợi và nghĩa vụ đối với người nộp thuế trong việc ghi nợ tiền sử dụng đất. Đây được xem là chính sách nhân văn, giúp người dân an cư lạc nghiệp ngay cả khi số tiền đền bù không đủ để chi trả cho mảnh đất mới.

Ai được "nợ" tiền sử dụng đất?

Nội dung thư ngỏ nêu rõ, hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà có số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, nếu có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất và có văn bản cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Cục Thuế TP Hà Nội nêu rõ, giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư là giá đất tính theo Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 của Nghị quyết số 254/2025/QH15 hoặc giá đất trong Bảng giá đất đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị quyết số 254/2025/QH15. Giá đất được xác định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Mức tiền sử dụng đất ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư trừ (-) giá trị được bồi thường về đất. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ tái định cư, nếu số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất lớn hơn phải nộp đó.

Về thời hạn trả nợ, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được kéo dài cho đến khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ trước khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất bao gồm: chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ. Việc xác định hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy trình nộp hồ sơ ghi nợ và xóa nợ ra sao?

Để thủ tục diễn ra nhanh chóng, Cục Thuế Hà Nội lưu ý người dân cần nộp hồ sơ đề nghị ghi nợ đồng thời với hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Bộ hồ sơ xin ghi nợ bao gồm: Đơn đề nghị ghi nợ kèm Văn bản cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ; Bản sao Quyết định giao đất tái định cư và Bản sao Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ bản gốc (gồm: Giấy chứng nhận, chứng từ nộp tiền sử dụng đất hoặc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất) tại Trung tâm phục vụ hành chính công để luân chuyển hồ sơ sang Cơ quan quản lý đất đai rà soát, thực hiện xóa ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận và trả lại cho hộ gia đình, cá nhân.