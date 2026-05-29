Nếu phương tiện bị hỏng do sử dụng E10, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Nếu phương tiện bị hỏng do việc sử dụng xăng E10 gây ra thì cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm?

Đây là một trong 85 câu hỏi vừa được Bộ Công Thương giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về xăng sinh học E10.



Theo Bộ Công Thương, hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định sự tương thích với E10). Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… sản xuất những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

Giải đáp hàng loạt câu hỏi về xăng E10

Với các xe ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10 có thể sử dụng xăng E5.

Với câu hỏi có cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10? Cơ quan này cho biết thông thường không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10, tuy nhiên đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Trước khi chuyển sang E10, các chủ phương tiện cũng không cần súc bình xăng. Tuy nhiên, nếu xe quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ thì nên vệ sinh bình sạch các han rỉ trước khi dùng E10.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương trả lời hàng loạt câu hỏi về việc sử dụng E10 có làm hỏng động cơ, làm yếu xe, hao xăng.

Theo Bộ Công Thương, các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Với việc sử dụng xăng E10 có làm yếu xe, Bộ Công Thương cho rằng khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu bình xăng và đường dẫn có rỉ sét, cặn thì với khả năng hòa tan cao hơn của etanol, các cặn, rỉ này có thể bị hòa tan gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt làm xe "yếu" đi.

E10 có làm hao xăng hơn không? Theo cơ quan này, đối với một số loại xe trong một số thử nghiệm có ghi nhận chênh lệch tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với xăng khoáng cùng loại ở khoảng 2-3%. Tuy nhiên, cũng có loại xe trong một số thử nghiệm thì lại cho kết quả ngược lại, xăng E10 đi được quãng đường dài hơn. Nguyên nhân là do etanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, song, khi có 10% etanol trong xăng, hỗn hợp nhiên liệu cháy triệt để hơn, do đó, bù lại công suất cho nhiệt trị thấp.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng khẳng định không có bằng chứng cho thấy E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật. Các thử nghiệm khoa học khẳng định, mặc dù etanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, song tác động ăn mòn của xăng E10 đến các chi tiết động cơ là rất nhỏ và hầu hết phương tiện hiện nay đã được thiết kế để tương thích và sử dụng các vật liệu phù hợp với E10.

Đặc biệt, trước câu hỏi nếu phương tiện bị hỏng do việc sử dụng xăng E10 gây ra thì cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm? Bộ Công Thương trả lời: Nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đặc biệt là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; cần hiểu đúng; sử dụng đúng; duy tu, bảo dưỡng động cơ đúng khuyến nghị của nhà sản xuất. Người dân cần mua xăng tại cửa hàng uy tín; tránh để xe không hoạt động quá lâu; bảo dưỡng xe định kỳ.