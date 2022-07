Thời trang HeraDG rực rỡ đón tuổi thứ 8 đồng hành cùng phái nữ Việt

Thời trang không chỉ là những bộ cánh mặc lên người, thời trang còn là tuyên ngôn và phong cách sống. Ngày nay, những cô gái hiện đại chọn lựa nhãn hiệu thời trang cộng hưởng với giá trị của bản thân để tôn vinh vẻ ngoài và lối sống tinh tế của mình. Đó cũng chính là lý do mà HeraDG, một nhãn hàng hướng tới giá trị bền vững đang là cái tên được yêu thích trong làng thời trang Việt hiện nay.

HeraDG đã trải qua 8 năm hành trình tôn vinh vẻ đẹp phái nữ Việt

HeraDG là thương hiệu thời trang đến từ Tổng công ty Đức Giang, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam. HeraDG nổi bật nhờ phong cách thời trang tinh tế và cao cấp dành cho các quý cô sành điệu. Những thiết kế đẹp mắt của HeraDG đã trở thành người bạn không thể thiếu giúp nữ giới Việt tự tin tỏa sáng trong suốt 8 năm qua.

Để nói về thành công của HeraDG, không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của ông lớn dệt may Đức Giang. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1990, là nhà sản xuất, cung cấp hàng may mặc uy tín cho nhiều khách hàng nổi tiếng trên thế giới và trong nước. Hàng năm, Đức Giang xuất khẩu các đơn hàng lớn đến những thị trường nổi tiếng khắt khe như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… Và chính những nguyên liệu may mặc chất lượng cao này đã làm nên các sản phẩm thời trang đẹp mắt phục vụ nữ giới Việt thông qua nhãn hiệu HeraDG.

Hiệu ứng thị giác tuyệt vời qua một thiết kế của HeraDG

Hướng tới thời trang bền vững, HeraDG sử dụng các chất liệu từ sợi tự nhiên như linen, tơ, lụa... thân thiện với làn da người mặc, có thể tái chế, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống. Ngoài ra, sự thanh lịch thể hiện ở đường may tinh tế, các chi tiết khéo léo và form dáng nữ tính tôn vinh vẻ đẹp Á Đông cũng là dấu ấn đặc trưng riêng của thương hiệu này.

Mùa hè này, HeraDG đã ra mắt bộ sưu tập "Touch of the Sea" với những thiết kế rực rỡ ấn tượng, tràn ngập hơi thở tươi mát của mùa hè.

"Touch of the Sea" - Chạm vào biển khơi thơ mộng qua những thiết kế đẹp mắt

Mùa hè là mùa của những sắc màu rực rỡ, mùa của tình yêu nồng cháy, mùa của những chuyến đi xa và mùa để diện những thiết kế của HeraDG. Nếu như suốt thời gian qua đã gò bó với những bộ cánh công sở thì đây là thời điểm các cô nàng có cơ hội phá cách cùng những thiết kế phóng khoáng cởi mở hơn.

Vẫn như các BST cũ, HeraDG thấu hiểu người phụ nữ muốn gì và cần gì. Đó là những khoảnh khắc tự tin rạng rỡ khoe vóc dáng dịu dàng khi bước xuống phố, hay khoảnh khắc trở nên xinh đẹp nhất trong chuyến du lịch cùng người ta yêu. "Touch of the Sea" được tạo nên để giúp chị em phụ nữ trở thành phiên bản xinh đẹp nhất mùa hè này.

Chất liệu vải cao cấp tôn vinh hình thể người mặc

Màu sắc chủ đạo được sử dụng trong bộ sưu tập này là những gam màu ấn tượng nổi bật và hài hòa với khung cảnh biển mùa hè như: vàng, cam, xanh dương, tím. Cùng với đó là những họa tiết độc quyền được in bằng kỹ thuật in 3D sắc nét tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động.

"Touch of the Sea" phóng khoáng như làn gió mùa hè khi tôn vinh những đường cắt mạnh mẽ, chi tiết bất đối xứng và các điểm nhấn phối dây, đính cúc, bèo rủ... "Touch of the Sea" cũng mềm mại như những ngọn sóng biển khơi với các kiểu dáng bồng bềnh, bay bổng nữ tính.

Nét đẹp dịu dàng tỏa sáng giữa biển khơi

Những thiết kế đẹp mắt trong bộ sưu tập "Touch of the Sea" hiện đã có mặt tại showroom của HeraDG trên toàn quốc và các kênh bán hàng online như Shopee, Lazada. Đặc biệt hơn, nhân dịp sinh nhật, HeraDG đang có hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá lên tới 50% không thể bỏ qua. Đây là thời điểm tuyệt vời để các chị em mua sắm cho diện mạo mới đón một mùa hè vui tươi và rực rỡ.

Chặng đường 8 năm phát triển HeraDG đã được khách hàng tin yêu và đón nhận với nhiều tình cảm. Với những thế mạnh nổi bật về chất lượng sản phẩm và định vị thương hiệu trong lòng khách hàng, hãy cùng chờ xem HeraDG sẽ còn đạt được những gì trong hành trình đáng mong đợi sắp tới.

