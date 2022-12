Thời tiết giá rét tấn công Mỹ, Nhật Bản

Nhà chức trách đang lo lắng về nguy cơ mất điện, đồng thời cảnh báo cần thực hiện các biện pháp bảo vệ người cao tuổi, người vô gia cư và gia súc, cũng như hạn chế đi lại nếu có thể.

Theo AP, các khu vực cực Bắc nước Mỹ có thể chứng kiến gió lạnh đến -57 độ C. Một số nơi nhiệt độ sẽ giảm đột ngột. Chẳng hạn như tại ở TP Denver, bang Colorado, nhiệt độ cao nhất là 10 độ C ngày 21-12 trước khi dự kiến giảm còn -18 độ C ngày 22-12.

Tuyết sẽ rơi dày nhất ở các bang Idaho, Montana và Wyoming, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ. Ngoài ra, gió mạnh giá rét sẽ hoành hành ở khu vực trung tâm nước Mỹ, đe dọa làm gián đoạn kế hoạch đi lại dịp lễ cuối năm của nhiều người.

Tuyết rơi nhiều tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma (Mỹ) hôm 20-12 Ảnh: Seattle Times

Theo ước tính của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), gần 113 triệu người sẽ du lịch xa nhà từ 80 km trở lên từ ngày 23-12-2022 đến 2-1-2023. Trong số này, khoảng 102 triệu người dự kiến lái xe đến nơi nghỉ lễ và gần 7,2 triệu người chọn đi máy bay.

Trước mắt, thời tiết xấu khiến ít nhất 214 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở TP Seattle, bang Washington trong 2 ngày 19 và 20-12 (giờ địa phương).

Còn tại miền Bắc Nhật Bản, đã có 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương, giao thông đường bộ và đường sắt bị đình trệ và hơn 10.000 ngôi nhà bị mất điện trong điều kiện tuyết rơi dày hôm 21-12. Theo đài ABC News, thời tiết khắc nghiệt đã hoành hành tại khu vực này từ hôm 17-12.

Các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều là Niigata, Yamagata và Aomori. Riêng tại TP Niigata, hàng trăm phương tiện giao thông bị mắc kẹt trên đường, buộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải triển khai lực lượng hỗ trợ.