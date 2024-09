Thời tiết đáng chú ý ở Nam bộ và TPHCM sau bão số 3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ , hiện nay vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 3) đi về phía tây Bắc bộ suy yếu và tan dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây đi qua Nam Trung bộ - Nam bộ. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam bộ giảm dần cường độ xuống mức trung bình.

Từ 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ, từ khoảng ngày 13 - 14/9 hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ và giữa Biển Đông. Gió mùa Tây Nam giảm dần, hoạt động với cường độ trung bình và có xu hướng tăng trở lại từ khoảng ngày 12 - 13/9.

Trên cao, khoảng ngày 12 - 13/9, áp cao cận nhiệt đới suy yếu dần.

Mưa dông tại các tỉnh, thành Nam bộ chủ yếu xuất hiện vào trưa đến chiều tối. (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Trong 10 ngày giữa tháng 9, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới và chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết khu vực TPHCM trong tuần phổ biến có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông; có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Một vài ngày cuối tuần, mưa giảm bớt, chủ yếu chỉ còn xảy ra vào khoảng trưa đến chiều tối. Riêng buổi sáng đến trưa trời có nắng và ban đêm ít mưa.

Trong hôm nay (9/9), TPHCM và các tỉnh, thành khu vực Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.