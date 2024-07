Thói quen nhỏ duy trì 10 năm giúp Phương Anh Đào đẹp hơn mỗi ngày

Phương Anh Đào là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt qua những bộ phim đình đám như "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Tro tàn rực rỡ"... và gây tiếng vang nhất là bộ phim "Mai". Đến với podcast Have A Sip và trò chuyện cùng VJ Thùy Minh, khán giả lắng nghe Phương Anh Đào truyền cảm hứng về hành trình phát triển bản thân để đạt đến thành công trong sự nghiệp và cách cân bằng cuộc sống, thăng hạng nhan sắc.



Phương Anh Đào chia sẻ cùng VJ Thùy Minh hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của mình

Dám thử để chạm đến phiên bản tốt hơn

Về những ngày đầu tiên đến với nghiệp diễn, Phương Anh Đào trải lòng với VJ Thùy Minh, sự thành công đến từ suy nghĩ "dám thử để rực rỡ". Từng theo học ngành Quản trị kinh doanh, nhưng với cá tính mạnh mẽ, Phương Anh Đào đã quyết tâm để chạm đến con đường diễn xuất. Trên hành trình này, nữ diễn viên từng nghĩ rằng bản thân chưa đẹp với so với hình mẫu xã hội đặt ra, song Phương Anh Đào đã thử tìm cách cân bằng giữa mong đợi của khán giả và những điều bản thân sở hữu để tạo nên nét riêng.

Bước ngoặt đến khi gần chạm cột mốc 5 năm bản thân tự đặt ra trong nghề, Phương Anh Đào gây ấn tượng khi "đồng ý thử" vào vai Nhật Hạ trong bộ phim "Nhắm mắt thấy mùa hè" rồi bắt đầu "lăn xả" với nhiều vai diễn khác nhau. Đây chính là những bước đầu tiên để bắt đầu hành trình "tỉa gọt" chính mình. Trong suốt quá trình đó, cô gặp không ít chông gai khi đảm nhận những vai diễn "nặng ký" cả về kỹ năng lẫn cảm xúc.

Trải qua nhiều thăng trầm, Phương Anh Đào ngày càng trưởng thành và định hình hình ảnh "đa sắc" trong nghiệp diễn. Cô đúc kết: "Trải nghiệm sống là tài sản quý giá của người diễn viên, nhưng để khai thác nội tâm nhân vật sâu sắc và kết hợp chất liệu đời sống thì người diễn viên đó phải hiểu và yêu chính mình trước."

Yêu thương bản thân mình bằng cách khỏe bên trong để rạng rỡ bên ngoài

Chia sẻ trong podcast, Phương Anh Đào "thú nhận" đã từng nhầm lẫn tình yêu bản thân và trạng thái ngưỡng mộ chính mình dưới vỏ bọc của cảm xúc tự hào với những gì mình đạt được. VJ Thùy Minh phân định, nếu yêu bản thân chưa đúng cách thì những ngày bản thân suy sụp, gặp biến cố sẽ muốn chối bỏ bản thể hiện tại. Cách thể hiện tình yêu bản thân rõ ràng nhất là trân quý thân tâm, chăm sóc bản thân để khỏe đẹp từ bên trong từ đó toát ra thần thái tự tin, rạng ngời bên ngoài.

Phương Anh Đào nhận ra phải yêu lấy bản thân để chạm đến vẻ đẹp rực rỡ nhất

Phương Anh Đào chọn đọc sách, tập yoga, làm việc nhà để thư thái tinh thần dù lịch trình dày đặc. Bên cạnh đó, cô đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, ưu tiên những thực phẩm tốt nhất cho cơ thể. Trong suốt 10 năm nay, cô duy trì thói quen ăn uống lành mạnh với món salad kèm dầu ô liu để nạp những nguồn thực phẩm tươi xanh, bổ sung dưỡng chất để tâm trạng tích cực và khỏe mạnh mỗi ngày.

Theo đó, nữ diễn viên tâm đắc với thông điệp truyền cảm hứng của nhãn hiệu dầu ô liu Olivoilà về vẻ đẹp từ bên trong ra bên ngoài "Healthy is the new sexy". Quan điểm này cũng được Phương Anh Đào tái định nghĩa: "Mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng, không cần theo tiêu chuẩn nhưng tổng hòa khiến người khác cảm thấy ấm áp, dễ gần. Vẻ đẹp cần xuất phát từ sức khỏe bên trong, toát thần thái ra bên ngoài."

Trước câu hỏi kết thúc đặc trưng của podcast, nếu được mang đồ vật nào lên hoang đảo mà không hứa hẹn ngày trở về, nữ diễn viên không ngần ngại chọn sách để bồi đắp trí tuệ, nuôi dưỡng tâm hồn và chọn mang cây ô liu lên để trồng, sau này ép ra dầu ô liu. Bởi với nàng ngọc nữ, dầu ô liu Olivoilà đã trở thành "người bạn" đồng hành không thể thiếu, chứa nhiều dưỡng chất quý giá, giúp nuôi dưỡng làn da và mái tóc bóng khỏe.

Phương Anh Đào "bật mí" dùng dầu ô liu Olivoilà cho các món salad để khởi đầu ngày mới. Bên cạnh đó, cô thường trộn với sữa chua để ủ lên da vào buổi tối để làn da mướt mịn hoặc dùng để tẩy trang. Đặc biệt, nữ diễn viên thích dùng dầu ô liu Olivoilà để ủ tóc, cô sử dụng hàng tuần trong nhiều năm nay để có mái tóc khỏe, bóng mượt.

Phương Anh Đào chọn cách nạp những nguyên liệu tốt cho sức khỏe như dầu ô liu Olivoilà vào cơ thể mỗi ngày

"Sự đa sắc trong vai diễn, bản lĩnh và nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày là điều tôi hướng tới", Phương Anh Đào tâm sự. Cô cũng mong muốn truyền cảm hứng tích cực đến những khán giả yêu mến mình, khuyến khích theo đuổi lối sống lành mạnh và không ngừng hoàn thiện bản thân.