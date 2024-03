Thịnh Pencil và cuộc đua ngập tràn cảm xúc cùng adidas Supernova

Vì vậy khi Thịnh Pencil dành những lời khen có cánh cho mẫu giày chạy adidas Supernova thì đã lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng runners.

Thịnh luôn đặt ra câu hỏi cần lựa chọn một đôi giày chạy bộ như thế nào để đảm bảo an toàn?

Chạy bộ chỉ tốn mỗi đôi giày!

"Chạy bộ là một môn thể thao yêu cầu sự kiên trì, bền bỉ và có tính sàng lọc cao. Nếu một ngày dừng không chạy nữa, có lẽ tôi sẽ ghét chính bản thân mình vì điều này đồng nghĩa với sự thua cuộc" - Tuyên bố của Thịnh Pencil mỗi khi nhắc tới chạy bộ đã phần nào hé lộ những thông tin về một bộ môn thể thao đang có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc tại Việt Nam trong thời gian qua.

Trước hết cần quay lại thời điểm 7 năm trước khi Thịnh Pencil bắt đầu bén duyên với chạy bộ. Lý do thực ra khá đơn giản: Sau khi thử sức với tập Gym thiên về sức mạnh để giảm cân nặng từ mức 100kg xuống 65kg, Thịnh đã tìm đến chạy bộ để thử thách sức bền của bản thân. Tuy nhiên cú rẽ ngang này của Thịnh không hề suôn sẻ. Do thiếu kỹ năng, thiếu thông tin, thiếu người hỗ trợ nên Thịnh đã phải trả một giá đắt: Bị chấn thương do lựa chọn giày chạy không phù hợp.

Ám ảnh về một đôi giày có thể luyện tập hàng ngày dành cho người mới bắt đầu chạy bộ đeo đẳng Thịnh trong thời gian dài sau đó. "Có thể mọi người khi mới làm quen với chạy bộ đều suy nghĩ đơn giản: Chạy bộ thôi mà, dùng giày nào cũng được, đâu quan trọng gì. Nhưng đó là điều sai lầm". Bởi vậy, khi đã trở thành một vận động viên chạy tốt hơn và có nhiều trải nghiệm, gắn bó với nhiều môn thể thao khác thì mỗi lần tiếp xúc với những "người mới", Thịnh luôn đặt ra câu hỏi cần lựa chọn một đôi giày chạy bộ như thế nào để đảm bảo an toàn, hạn chế chấn thương. Và lần này Thịnh Pencil đã có câu trả lời, đó là adidas Supernova Rise!

Tại sao adidas Supernova nên là sự lựa chọn hàng đầu của "người mới"?

Không phải ngẫu nhiên adidas Supernova có thể chinh phục một runner khó tính như Thịnh Pencil. Bởi trên thực tế khi mới làm quen với chạy bộ thì người chạy phần lớn chân và cơ đều còn yếu nên tiêu chí an toàn, thoải mái, hạn chế tối đa chấn thương sẽ cần được đặt lên hàng đầu. Từ kinh nghiệm bản thân, Thịnh Pencil nhận ra rằng những đôi giày chạy quá êm hay quá cứng đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu giày quá cứng thì phản lực lên chân rất lớn dễ tổn thương đầu gối, giày quá mềm thì khi chân tiếp đất khó dễ mất trọng tâm nên cơ, khớp chân sẽ phải làm việc nhiều hơn để giữ độ ổn định khi đáp bước chạy. Những điều này đều dễ dẫn đến chấn thương đáng tiếc.

adidas Supernova có thể chinh phục một runner khó tính như Thịnh Pencil bởi nhiều lợi thế

Ưu tiên lựa chọn những đôi giày chạy sử dụng ít lực hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn để mình đỡ tốn sức hơn - 3 chữ "hơn" này chính là lý do thôi thúc Thịnh Pencil khuyến khích "người mới" lựa chọn adidas Supernova trong quá trình bắt đầu làm quen với chạy bộ. Theo đánh giá của Thịnh Pencil, dòng giày chạy mới được adidas giới thiệu tại Việt Nam hội tụ đầy đủ các tiêu chí phù hợp cho người mới làm quen với chạy bộ: "Độ rộng hẹp bên trong giày hợp lý, tạo sự thoải mái cho bàn chân; chất liệu mềm mại đảm bảo độ thoáng khí tốt; màu sắc đa dạng mang đến nhiều sự lựa chọn; độ cân bằng tốt. Đặc biệt adidas Supernova có độ êm vừa đủ để đảm bảo an toàn tối đa cho người mới chạy là điểm cộng rất lớn nếu so sánh với các dòng sản phẩm khác trên thị trường".

Thịnh Pencil đánh giá cao chức năng sử dụng linh hoạt của adidas Supernova

Được biết để phát triển dòng sản phẩm thế hệ Supernova thế hệ mới, đội ngũ R&D adidas đã nghiên cứu với 1.300 vận động viên nữ và đưa ra kết luận: Sự thoải mái là tiêu chí quan trọng với những người chạy bộ hàng ngày khi chọn giày. Trong đợt ra mắt ngày 1/12/2023 adidas Supernova thế hệ mới bên cạnh việc kế thừa ưu điểm từ thế hệ trước, nay đã được nâng cấp toàn diện về công nghệ và vật liệu mới nhất từ adidas. Cụ thể, Dreamstrike là một loại mút foam đặt tại khu đệm đế giữa (midsole). Đây vốn là loại vật liệu được sử dụng trên toàn bộ dòng Adizero, nay nâng cấp và thiết kế riêng để mang lại sự thoải mái nhất cho người người chạy khi bàn chân tiếp đất. Hệ thống thanh hỗ trợ Support Rod System mô phỏng từ bàn chân khi di chuyển cũng được đưa vào phần đế phía dưới, tạo sự ổn định ở những nơi cần thiết khi người mang đáp chân trên mặt đường.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, công nghệ đáp ứng đầy đủ nhu cầu luyện tập hàng ngày và bảo vệ an toàn cho người sử dụng, adidas Supernova còn được Thịnh Pencil đánh giá cao bởi tính đa năng. Nếu coi adidas Supernova là một "người bạn" thì người bạn này còn sẵn sàng đồng hành với Thịnh trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm văn phòng, đi gặp khách hàng,, đi quay TVC, chạy vào buổi chiều…(Thịnh hiện là Giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông). "Thể thao như một bữa buffet và bạn cần phải lựa chọn một đôi giày tốt để có thêm nhiều trải nghiệm. Không quá khi nhận xét rằng adidas Supernova là sự lựa chọn phù hợp giúp bạn vạn bước khởi đầu êm với game chạy bộ ", runner này kết luận.