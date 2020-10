Thiếu tiền tiêu xài, “đôi bạn” rủ nhau đi cướp giật tài sản

Ngày 12/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lương Văn An (SN 1997, trú tại thôn Đông La, xã Quế Nham, huyện Tân Yên) và Trần Đức Lương (SN 1998, thôn Bình Minh, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Đối tượng Trần Đức Lương tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 19h55 ngày 10/10, khi đang đi bộ trong khu công nghiệp Quang Châu, chị Vi Thị T. (SN 1997, trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại di động.

Đúng lúc này, tổ công tác của Công an huyện Việt Yên đang tuần tra gần đó đã phối hợp với Đồn Công an Quang Châu và lực lượng bảo vệ của khu công nghiệp bắt giữ các đối tượng Lương Văn An và Trần Đức Lương. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 1 điện thoại di động của nạn nhân, 1 xe máy cùng một số tang vật khác.

Đối tượng Lương Văn An tại cơ quan công an



Tại cơ quan điều tra, Lương Văn An và Trần Đức Lương đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, hai đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi xe máy lượn lờ trên các tuyến đường trong các khu công nghiệp, nếu phát hiện người dân mang theo túi xách, điện thoại di động, đeo dây chuyền... sơ hở sẽ áp sát, cướp giật.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.