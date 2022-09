Thiếu nữ ở Thái Bình bị 5 kẻ lừa bán với giá 2,5 triệu đồng

Chiều 6/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Các bị can gồm: Lê Trung Sơn (SN 2006, trú tại xã Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình); Phạm Duy Phúc (SN 2004, ở xã Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình); Hà Thị Vân Khánh (SN 1999, trú tại xã Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình); Trần Xuân Thành (SN 2004) và Nguyễn Văn Trường (SN 1990, đều trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng).

5 bị can bị khởi tố về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của một gia đình về việc con gái họ bị lừa bán cho các đối tượng ở TP Hải Phòng.



Qua xác minh, cơ quan công an xác định được 5 kẻ nêu trên tham gia vào đường dây mua bán người.

Tại cơ quan điều tra, những kẻ này khai nhận bản thân không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi chơi. Khoảng tháng 6/2022, thông qua tài khoản Facebook, Lê Trung Sơn cùng với Phạm Duy Phúc đăng tin cần người làm việc tại các quán karaoke tại tỉnh Thái Bình với mức lương cao.

Sau khi cô gái "sập bẫy", Sơn và Phúc đưa nạn nhân ra TP Hải Phòng và liên kết với Hà Thị Vân Khánh, Trần Xuân Thành, Nguyễn Văn Trường để bán bị hại với số tiền 2,5 triệu đồng.

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo tới các gia đình có con em, nhất là các em nữ cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này.