Thiếu máy bay, Cục Hàng không lo "siết" an toàn bay

Cục Hàng không yêu cầu tổ chức bảo dưỡng máy bay chủ động rà soát tổng thể quy trình bảo dưỡng. Ảnh minh họa

Chỉ thị được ban hành trong điều kiện do ảnh hưởng của lệnh triệu hồi động cơ PW1100 khiến cho đội máy bay A321NEO của các hãng hàng không Việt Nam phải tạm dừng khai thác với số lượng lớn (22/45 máy bay) gây ra tình trạng thiếu máy bay. Để duy trì hoạt động khai thác, các hãng hàng không đã tối ưu hoá nhằm tăng thời gian sử dụng máy bay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của ngành hàng không Việt Nam.

Do vậy, để đảm bảo sử dụng máy bay hiệu quả, an toàn, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng máy bay chủ động rà soát tổng thể quy trình bảo dưỡng, tối ưu hoá kế hoạch bảo dưỡng, sắp xếp đầy đủ thời gian cho công tác bảo dưỡng máy bay và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phụ tùng, thiết bị, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng máy bay nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục triệt để hỏng hóc, đảm bảo máy bay được đưa vào khai thác ở trạng thái tốt nhất.

Hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng máy bay tổ chức triển khai và duy trì hoạt động giám sát công tác bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động bảo dưỡng được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy trình và tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, các quy định an toàn trong hoạt động bảo dưỡng.

Ngoài ra, cần đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác huấn luyện định kỳ đối với nhân viên hàng không, bổ sung các nội dung đã được nhận diện thông qua hệ thống điều tra an toàn vào nội dung huấn luyện. Đồng thời quán triệt đội ngũ phi công triệt để tuân thủ các chính sách quy định, quy trình khai thác tiêu chuẩn đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, nghiêm túc tuân thủ các quy định tại các Chỉ thị an toàn của Cục Hàng không.

Hãng hàng không, tổ chức bảo dưỡng máy bay cần rà soát, đánh giá quy trình cấp nhân nhượng do Cục Hàng không Việt Nam uỷ quyền phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; yêu cầu hãng hàng không không được lạm dụng nhân nhượng là cách thức để kéo dài thời gian khắc phục hỏng hóc; thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong Chương trình quản lý an toàn, chú trọng công tác báo cáo bắt buộc, báo cáo tự nguyện, nâng cao văn hoá an toàn, đảm bảo các sự vụ được điều tra phân tích nguyên nhân và có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại sân đỗ máy bay, đảm bảo công tác bảo dưỡng máy bay được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật có giấy phép, chứng chỉ phù hợp; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong công tác khai thác, bảo dưỡng máy bay.