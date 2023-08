Thiết kế trang web về chính mình trong tương lai, hội bạn "ẵm" giải quán quân Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023

Mỗi người một vẻ nhưng đã "nhập hội" thì một lòng đoàn kết



Cùng học chung trường Vinschool Central Park (TP.HCM) nhưng khác lớp, 5 bạn trẻ Nguyễn Quỳnh Tiên, Ngô Thế Phong, Cao Cự Chính, Lý Nguyễn Bạch Dương và Huỳnh Nguyễn Khôi Nguyên tưởng chừng sẽ khó kết thành một đội. Thế nhưng, niềm đam mê Khoa học Máy tính đã kết nối 5 "coder nhí" thành một "câu lệnh" hoàn chỉnh mang tên The Syntax Squad.

Chia sẻ lý do đăng ký tham gia Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand do Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) tổ chức, các bạn cho hay cả nhóm đều yêu thích Khoa học Máy tính và nhận định đây là xu hướng của tương lai. Hơn thế, tại Trại hè lần này, các đội thi không những được tiếp thu kiến thức trong lĩnh vực lập trình, mà các bạn còn có thể trau dồi kỹ năng mềm cần thiết để trở thành công dân toàn cầu như giải quyết vấn đề, thuyết trình và tiếng Anh trong môi trường liên văn hóa, hay khả năng thích ứng và làm việc hợp tác.

Từ vòng loại đến chung kết, từng thử thách đều là bài toán tình bạn và kỹ năng quản lý thời gian cho 5 bạn trẻ. Thực tế, những thách thức tưởng không vui này lại vui không tưởng khi góp phần giúp nhóm "dính" nhau hơn. "Dù có bạn năng động, có bạn trầm tính nhưng điều đó đã hút nhóm gần nhau. Ngoài ra, chúng em cũng thích guitar, ca hát và đi chơi lắm nên khó mà tách nhau ra được." Quỳnh Tiên chia sẻ.

The Syntax Squad trình diễn ở Lễ tổng kết và trao giải Trại hè Kỹ năng Tương lai New Zealand 2023

Giải đề bài độc đáo bằng phương pháp "độc lạ"

Nếu gọi "nghề" chính trong cuộc thi là coder, thì "nghề tay trái" của nhóm là những nhà lên kế hoạch tài ba. Bằng công thức phân chia trưởng nhóm theo thế mạnh, xây dựng "căn cứ địa" tại nhà mình, hợp tác trên tinh thần vì mọi người, The Syntax Squad đã tạo nên một bài thi vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa thể hiện nét "độc lạ" của nhóm.

The Syntax Squad thuyết trình về dự án tại vòng chung kết

Vì khác lớp, 5 bạn tận dụng giờ nghỉ trưa để bàn ý tưởng. "Không chỉ "bão não" ở mọi ngóc ngách, nhóm em còn cắm trại ở nhà nhau đúng nghĩa, tức là ở nhà một bạn từ sáng đến tối để coding", Quỳnh Tiên cho biết. Mặt khác, mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm chính cho lĩnh vực thế mạnh. Nhóm trưởng cho phần thẩm mĩ và code là Thế Phong, Cự Chính sẽ là người đứng đầu về lập trình, Quỳnh Tiên sẽ phụ trách phần nội dung, Bạch Dương và Khôi Nguyên đều giỏi toán và code.

Thay vì thỏa sức "flex" với chủ đề "Thiết kế một website giới thiệu bản thân của 20 năm sau", The Syntax Squad đã tìm điểm chung cho ước mơ của mỗi người. "Ước mơ khác nhau không phải vấn đề, miễn là chúng em vẫn giữ tình bạn và giá trị chung mà nhóm hướng đến thì chắc chắn sẽ đi cùng nhau thật lâu". Điều này được thể hiện thông qua "bức tranh" nghề nghiệp đầy màu sắc của nhóm. Vào 20 năm sau, 5 chuyên gia đa lĩnh vực sẽ cùng nhau thành lập tổ chức kết nối liên thế hệ nhằm hỗ trợ người trẻ đóng góp giá trị tích cực cho xã hội.

Thực hiện ước mơ vươn ra sân chơi quốc tế

Nhờ phần thể hiện xuất sắc ở buổi thuyết trình dự án, cùng nội dung và thiết kế ấn tượng trong sản phẩm website, The Syntax Squad đã xuất sắc trở thành quán quân của NZFSC 2023. Chia sẻ niềm vui chiến thắng, Quỳnh Tiên cho hay: "Vì đây là lần đầu hợp tác với nhau nên chúng em rất bất ngờ và xúc động khi đạt giải Nhất tại Trại hè năm nay". Mục tiêu ban đầu của nhóm là mở rộng vòng bạn bè, nhưng niềm vui nhân đôi khi vừa "ẵm" giải quán quân, vừa kết thân với những người bạn mới đồng điệu.

The Syntax Squad sẽ đại diện Việt Nam tham gia vòng thi quốc tế

Sắp tới, The Syntax Squad sẽ cùng 2 đội chơi đồng giải Nhì là Saigonplatypus (TP. HCM) và Sandbox Junior Tech Club (Hà Nội) tham dự Trại hè Lập trình Quốc tế New Zealand – Châu Á. Đại diện Việt Nam tại một sân chơi lớn, các thành viên không giấu được sự hồi hộp và tinh thần quyết tâm. Cự Chính còn đề ra các kỹ năng mình cần nhanh chóng bỏ túi trước vòng thi quan trọng: "Dù có những ưu điểm riêng, nhưng mình vẫn phải luôn học hỏi thêm để hoàn thiện bản thân."

Với Thế Phong, nhờ những buổi học lý thú trong khuôn khổ Trại hè, cậu bạn đã cải thiện đa kỹ năng: "Chúng em đã học thêm nhiều kiến thức như nhấn nhá bằng liên từ hay thu hút khán giả bằng thể hiện ngôn ngữ cơ thể." Những kỹ năng này cũng là hành trang chắc chắn để các bạn nhỏ Việt Nam tự tin bước vào sân chơi quốc tế.

Trại hè Lập trình Quốc tế New Zealand – Châu Á do Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 05 đến 12/08/2023 với các đội thi đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và New Zealand. Các đội sẽ có 1 ngày huấn luyện về kỹ năng lập trình, 7 ngày làm việc nhóm để thực hiện dự án lập trình theo yêu cầu và 1 ngày thuyết trình ý tưởng với Hội đồng Giám khảo.