Thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội: Dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ

Sáng qua (11/6), thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán với thời gian 120 phút, kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Kỳ thi năm nay được tổ chức có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, không có cảnh tắc đường, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, vẫn có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 5 em mang điện thoại vào phòng thi, bị lập biên bản.

Trong 2 ngày thi, theo ghi nhận của phóng viên ở các điểm thi…, lực lượng hỗ trợ thí sinh, người nhà bên ngoài phòng thi rất tốt. Một số thí sinh nhầm địa điểm thi, quên giấy tờ đã được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Nhiều thí sinh tỏ ra vui vẻ sau khi kết thúc thi môn Toán sáng 11/6

Về đề thi môn Toán, thí sinh vẫn có những ý kiến khác nhau, trong đó em cho là dễ, em kêu khó. Tại điểm thi Trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng tiếc nuối vì chưa hoàn thành hết bài làm hoặc phát hiện sai sót, mất điểm ở một vài ý.

Em Trương Đăng Khôi, học sinh Trường THCS Láng Thượng (Đống Đa) nói: “Đề thi không khó, học sinh có học lực từ trung bình đến giỏi đều có thể làm được. Trong 5 câu duy chỉ có 1 câu khó, em đã làm được hết nhưng không tự tin đúng hoàn toàn”.

Trong khi đó, nhiều giáo viên dạy Toán nhận xét, đề toán khá dễ nhưng vẫn có câu phân hóa rõ nét học sinh.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội, đánh giá, đề thi năm nay giữ nguyên cấu trúc như nhiều năm trước; đây là điểm thuận lợi cho học sinh vì tương tự dạng bài các em đã được học và ôn thi cũng như đề thi thử. Đề cơ bản, không có yếu tố mới, lạ, không đánh đố. Độ khó nhỉnh hơn so với năm 2022 một chút. Năm nay học sinh không bị ảnh hưởng bởi COVID -19 nên phần đông thí sinh sẽ lạc quan với đề thi này, trong đó 85% kiến thức cơ bản, 15% phân hóa.

Dự đoán điểm chuẩn tăng 0,5 - 1,5 điểm

Thầy Tùng dự đoán, phổ điểm môn Toán học sinh trung bình, khá đạt 6 - 8 điểm, học sinh giỏi 8 - 9 điểm. Những em nắm chắc kiến thức, tư duy tốt, tính toán cẩn thận có thể đạt trên 9 điểm. Và mức điểm 9 - 9,5 có thể nhiều, song điểm 10 sẽ ít, do câu cuối đòi hỏi lập luận đầy đủ và chính xác.

Theo thầy Tùng, cùng với đề thi Ngữ văn và tiếng Anh năm nay được cho là “dễ thở”, điểm chuẩn vào các trường THPT sẽ tăng. Các trường tốp 1, điểm chuẩn dự đoán tăng 1 - 1,5 điểm, các trường tốp giữa, điểm chuẩn dự đoán tăng từ 0,5 - 1 điểm; các trường tốp cuối có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm.

“Bên cạnh đó, tỉ lệ chọi năm nay cũng cao nhất trong 3 năm qua (trung bình là 1,85 điểm so với 2022 là 1,67). Các trường công lập chỉ tuyển 55,7% trong tổng số hơn 115.000 học sinh dự thi, dẫn đến con đường vào lớp 10 năm nay sẽ nhiều áp lực và thách thức hơn”, thầy Tùng nói.

Tuy nhiên, thầy Tùng nói rằng, kỳ thi đã kết thúc, phụ huynh không nên gây áp lực, trách móc nếu chẳng may con làm bài không như ý. “Tham khảo đáp án, ước lượng tổng điểm, đánh giá khả năng đỗ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, từ đó lên các phương án dự phòng chọn trường ngoài công lập là điều nên làm. Học sinh THPT đã trưởng thành hơn, khả năng tự học, tự phấn đấu cũng tốt hơn. Ngay cả khi các con không vào được ngôi trường mơ ước thì cánh cửa không phải đã khép lại. Sự thành công do chính các em quyết định”, thầy Tùng nói.

Thầy Đỗ Viết Tuân, phụ trách Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), nhận xét đề Toán năm nay khá cơ bản, mức độ phân loại học sinh chỉ tập trung ở bài hình số 4, ý 3 và bài 5. Tuy nhiên, các em đều nắm được dạng toán này trong quá trình ôn luyện. Phổ điểm của kỳ thi năm nay sẽ khá cao, mức điểm phổ biến từ 7 đến 9 sẽ rất nhiều. “Như vậy, mức điểm Toán trên trung bình sẽ cao hơn so với các năm do đó, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng cao so với các năm từ 2 đến 3 điểm. Với đề thi Ngoại ngữ, Ngữ văn cũng được đánh giá nhẹ nhàng, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập năm nay sẽ tăng so với năm ngoái”, thầy Tuân nói.

Ngày 4/7 công bố điểm

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay chiều qua, sau khi thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, các điểm thi khẩn trương thu bài và bàn giao cho các bộ phận chấm thi theo tiến độ.

Từ chiều qua (11/6), ban chấm thi trắc nghiệm chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm để tổ chức chấm thi.

Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25/6. Sau đó sẽ ghép điểm xét tuyển, in phiếu báo kết quả thi cho từng thí sinh. Chậm nhất ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn. Thí sinh băn khoăn về kết quả bài thi, từ ngày 5 đến 11/7 có thể gửi đơn phúc khảo về trường THCS. Ngày 7/7, Sở GD&ĐT Hà Nội họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên.

Theo một số hiệu trưởng các trường THCS, căng thẳng tuyển sinh lớp 10 sẽ chỉ dồn vào các trường THPT tốp giữa, tốp đầu. Còn các trường tốp dưới, hiện vẫn có trường chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1.