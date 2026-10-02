Thị trường dậy sóng: Người dùng đổ xô chốt đơn Galaxy Z8 series nhờ chính sách bình ổn, sẵn sàng giao ngay

Galaxy Z8 series tiếp tục chứng kiến lượt đơn hàng tăng mạnh sau hơn 1 tháng ra mắt. Nhờ sức hấp dẫn về công nghệ, chính sách bình ổn và sẵn hàng giao ngay, sản phẩm thu hút một lượng lớn người dùng chuyển sang từ hệ điều hành khác.

Người dùng hài lòng trên nhiều phương diện

Với thiết kế gập chuẩn mới, bộ ba Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng ngay từ khi ra mắt. Dòng sản phẩm này đã thiết lập hàng loạt kỷ lục doanh số tại nhiều thị trường. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, doanh số trong đợt đầu đã tăng 52% so với thế hệ tiền nhiệm, trong đó Galaxy Z Fold8 chiếm hơn một nửa.

Sau hơn một tháng ra mắt, bộ ba Galaxy Z8 series vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, thể hiện qua lượng đơn đặt hàng tăng liên tục. Với ba thiết kế gập đột phá, đáp ứng nhiều nhu cầu từ làm việc đa nhiệm, giải trí đắm chìm hay thể hiện cá tính, Galaxy Z8 series dễ dàng tiếp cận với nhiều tệp người dùng khác nhau.

Người dùng tự tin lựa chọn Galaxy Z8 series nhờ sự đa dạng của dải sản phẩm gập

Quan trọng hơn, Galaxy Z8 series đã bước vào giai đoạn ổn định về sản xuất, phân phối. Lượng máy cung cấp ra thị trường được đảm bảo và không gặp phải tình trạng khan hiếm hay làm giá. Người dùng có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm tại các hệ thống cửa hàng di động hoặc kênh bán hàng trực tuyến.

Với người dùng thuộc các hệ điều hành khác, việc chuyển sang Galaxy Z8 series nay cũng đơn giản và thuận tiện hơn nhờ Smart Switch phiên bản mới. Người dùng iOS chỉ cần quét mã QR trên thiết bị hiện tại để chuyển dữ liệu không dây mà không cần tải thêm ứng dụng. Smart Switch cũng hỗ trợ chuyển nhiều loại dữ liệu hơn trước, bao gồm mật khẩu, khóa truy cập (passkeys), lịch sử cuộc gọi, cài đặt trợ năng và thông tin eSIM, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết lập thiết bị mới. Bên cạnh đó, khả năng tương thích mới giữa Quick Share và AirDrop cho phép chia sẻ tệp liền mạch theo cả hai chiều giữa thiết bị Galaxy và iOS cũng là yếu tố thúc đẩy tỉ lệ chuyển đổi sang Galaxy Z8 series.

Chuyển đổi hệ điều hành dễ dàng nhờ Smart Switch

Ưu đãi hấp dẫn thúc đẩy việc chuyển đổi

Trong các nguyên nhân quan trọng làm nên kỷ lục doanh số cho Galaxy Z8 series, không thể bỏ qua các đặc quyền xứng tầm flagship áp dụng riêng cho người dùng trong nước. Đầu tiên phải kể đến chương trình Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2.000.000 đồng, bảo vệ màn hình lên đến 1 năm (tặng gói thay màn hình trị giá 15 triệu, 1 lần trong 2 năm tính từ thời điểm kích hoạt máy), trả góp lên đến 24 tháng qua ngân hàng (từ 1.990.000 đồng/tháng) giúp người dùng tiết kiệm tối đa ngân sách khi mua sắm Galaxy Z8 series mới.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp người dùng dễ dàng sở hữu Galaxy Z8 series

Sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng Galaxy Z8 series được củng cố thông qua gói bảo vệ toàn diện Samsung Care+. Người dùng mua Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 trên cửa hàng trực tuyến samsung.com và đăng ký gói Samsung Care+ theo tháng sẽ được miễn phí 3 tháng đầu tiên. Samsung Care+ mang đến dịch vụ sửa chữa nhanh đối với các hư hỏng do tai nạn, bảo hành mở rộng cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật viên được chứng nhận trong và ngoài nước. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng tham gia Samsung Care+, phạm vi bảo vệ và thời hạn bảo hành, các tùy chọn tự chẩn đoán thiết bị và truy cập dịch vụ sửa chữa tại mục "Bảo hành và chăm sóc mới" trong phần Cài đặt của máy.

Khi mua sắm Galaxy Z8 series, người dùng cũng nhận được 6 tháng ưu đãi Google AI Pro. Trong đó bao gồm các đặc quyền như: 5TB dung lượng lưu trữ cho Google Photos, Drive và Gmail; Gemini, Google Flow; sử dụng Gemini trong Gmail, Tài liệu; các lợi ích khác của thành viên Google AI Pro (YouTube Premium Lite gói cá nhân). Thông tin chi tiết có tại đây .

Sự kết hợp đồng thời của nhiều yếu tố tích cực góp phần quan trọng trong việc duy trì thành tích doanh số vượt trội cho bộ ba sản phẩm gập của Samsung. Trong thời gian tới, trải nghiệm tiện lợi, chính sách giá ổn định và nhiều ưu đãi về chi phí sẽ tiếp tục là lợi thế thu hút người dùng từ các hệ điều hành khác chuyển sang Galaxy Z8 series.