Thị trường cây cảnh Tết Quý Mão: Sức mua chậm, hàng nhập khẩu giảm 80% so với các năm trước

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, thời điểm này nhiều người dân đã chỉnh trang nhà cửa, sân vườn của gia đình để đón Tết. Đây cũng là thời điểm thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu trở nên sôi động với nhiều loại bày bán với đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, ghi nhận ở các nhà vườn tại Hưng Yên thì dù giá rẻ hơn với thời điểm cận Tết cổ truyền các năm trước nhưng sức mua lại giảm.

Chia sẻ về thị trường năm nay, anh Trịnh Xuân Đoàn (chủ vườn hoa tại Làng hoa cây cảnh Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) cho biết tại các nhà vườn năm nay sức mua kém. Nếu cách đây 2 năm, thời điểm này cây cối đã về hết các vườn tại địa phương om đợi Tết thì năm nay còn chưa sôi động và cây còn rất nhiều. Còn về giá cả thì tùy thuộc vào chủng loại cây, nguồn gốc của cây mà sẽ khác nhau.

Ví dụ như chậu hoa hồng bụi loại nhỏ, thược dược chỉ vài trăm nghìn. Hay loại hoa bán chạy nhất hiện tại là cúc Hàn Quốc do cây hoa đẹp và giá rẻ hơn so với năm ngoái. Chị em thích chọn mua chậu hoa rẻ mà tươi đẹp có thể chọn thược dược 5 màu, cúc mâm xôi, cúc Hàn, cúc Ấn, cúc rủ vàng vừa trang trí nhà cửa, còn khiến chén trà thêm thơm, chén rượu thêm ấm trong dịp Tết.

Thược dược điểm mạnh là tươi tắn, có mùi thơm đặc trưng. Càng rét thì càng cứng và mướt. Một chậu thược dược kích thước 600x480 như này được các nhà vườn bán với giá chỉ vài trăm nghìn.

Các loại cây phục vụ Tết Nguyên đán như trà, hải đường, cúc cổ Sơn La... hầu như chưa có người mua. Với cây nhập khẩu, thị trường năm nay giảm tới 80% so với các năm trước. Nguyên nhân là do các tiểu thương không nhập hàng về. Các đầu mối ở địa phương cũng không dám nhập cây về vì sức mua của người tiêu dùng ít. Số lượng cây bán không khác nhiều so với ngày thường, giá bán chưa có sự thay đổi.

Với cây hàng năm như hoa hồng và một số loại cây lâu năm như ngọc lan, hạnh phúc, mẫu đơn, một số loại hoa trà thì lượng sản xuất ra thị trường vẫn thế. Sức mua của người tiêu dùng còn thấp. Một vài loại bán được như hoa hồng nhưng giá giảm từ 25% đến 50% tuỳ kích cỡ.

Với cây hàng nền lá (cây thời vụ) do cây này đầu tư nhiều, nhanh nên vẫn giữ giá nhưng tới thời điểm này so với năm ngoái thì sức mua giảm khoảng 15%.

Các loại hoa cây cảnh đặc trưng của mùa Xuân được nhiều nhà vườn đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu trang trí, chơi hoa Tết của người dân thành thị.

Tuy nhiên đánh giá sức mua vẫn kém, giảm hơn so với các năm trước.

"Sức mua của người dân hiện tại chia ra 3 loại: đơn vị cơ quan, công ty và khách mua lẻ. Với phần cơ quan, công ty thì sức mua trên thị trường tính tới thời điểm hiện tại giảm xuống còn 30% - 50% so với hàng năm.

Với người mua cá nhân lượng mua giảm từ 15% - 20%. Tính một số năm trở lại đây kể cả năm ngoái bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì sức mua vẫn tốt hơn năm nay rất nhiều. Những năm càng về trước sức mua càng cao.

Về cơ bản, làng nghề bán cây quanh năm, vào thời điểm này, giao dịch không tăng so với ngày thường nhiều. Loại hoa bán chạy nhất hiện tại là cúc Hàn Quốc do cây hoa đẹp và giá rẻ hơn so với năm ngoái. Một số loại cúc, thược dược bán cũng túc tắc, không nhiều. Hiện tại, lượng tiêu thụ từ những đơn vị doanh nghiệp trồng cây công trình không có nhiều mà nhà vườn chủ yếu chỉ bán tiêu thụ cá nhân hoặc các cửa hàng bán lẻ", anh Đoàn cho biết thêm.

Tại nhà vườn, hoa bán chạy nhất hiện tại là cúc Hàn Quốc do cây hoa đẹp và giá rẻ hơn so với năm ngoái. Một chậu cúc đẹp là lá phải dày xanh, vừa phải không đậm không nhạt, ngọn cúc cứng, ngắn và to. Tán không thiếu khuyết góc, nụ mẩy. Người tiêu dùng tránh mua chậu cúc không đạt, là bộ lá chân bị thối, cành dong cao và tán bị rã ra xung quanh.

Cập nhật giá 1 số chậu cây cảnh năm nay: - Chậu hoa cúc mâm xôi giá từ 100.000 đến 150.000 đồng/chậu. - Cúc Nam Phi giá 90.000 đồng/chậu, cúc đỏ N8 giá 120.000 đồng/chậu, cúc thân gỗ giá 80.000 đồng/chậu, cúc cổ Sơn La giá 200.000 đồng/chậu, cúc Indo giá 100.000 đồng/chậu, cúc Tứ Quý giá 90.000 đồng/chậu. - Hoa đồng tiền cổ giá 120.000 đồng/chậu. - Mai địa thảo giá 50.000 đồng/chậu. - Hoa hồng bụi có giá từ 100.000 đồng/chậu. - Dạ yến thảo có giá từ 100.000 đến 120.000 đồng/giỏ treo. - Hoa đồng tiền có giá từ 50.000 đồng/chậu. - Hoa hải đường có giá từ 150.000 đồng/chậu. - Sen đá, lưỡi hổ, hương thảo, xương rồng, ngọc ngân có giá từ 30.000 đồng đến 150.000 đồng/chậu. - Cây tài lộc, cây bonsai như kim ngân, kim tiền, phát lộc, phú quý... có giá từ 150.000 đồng - 800.000 đồng/chậu, tùy theo kích thước. - Thược dược giá 100.000 đến 300.000 đồng/chậu. - Hoa đỗ quyên giá 90.000 đồng/chậu. - Cây hoa phong lữ giá 60.000 đồng/chậu. - Cây trà thâm hồng phát diện giá 700.000 đồng/chậu.

Ảnh: Nhà vườn tại Làng hoa cây cảnh Xuân Quan cung cấp