Thí sinh Miss Earth Vietnam thuyết trình như trả bài: Lắp bắp tiếc nuối vì hết giờ, trả lời khó hiểu bằng 2 câu thơ

Sau gần 3 tháng tổ chức, cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023 cũng đi đến chặng cuối cùng. 30 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài trong đêm thi Chung kết vào tối 14/10. Vượt qua 29 cô gái tài năng, người đẹp Đỗ Thị Lan Anh đã giành ngôi vị Hoa hậu. Cô sẽ là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia Miss Earth 2023 diễn ra vào tháng 12/2023 tại TP.HCM.

Trong đêm Chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi như áo tắm, áo dài, dạ hội, thuyết trình, ứng xử để chọn ra top 20, top 11, top 4. Phần thi thuyết trình, ứng xử luôn được khán giả quan tâm, được đánh giá vô cùng quan trọng vì thể hiện được tư duy, góc nhìn với các vấn đề của thí sinh.

Trong phần thi thuyết trình về môi trường và phát triển bền vững, Top 11 thí sinh đã được lựa chọn từ trước các từ khoá như: giáo dục, phát triển bền vững, ô nhiễm môi trường, năng lượng xanh, khủng hoảng, cộng đồng, trách nhiệm. Các người đẹp được quyền lựa chọn thuyết trình bằng tiếng Việt hoặc song ngữ. Dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng Top 11 thí sinh đa số có phần thể hiện chưa được tốt, liên tục ngập ngừng ấp úng và không thể trả lời trọn vẹn phần thi của mình.



Top 11 bước vào phần thi thuyết trình về môi trường và phát triển bền vững

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trang đến từ Nghệ An chọn từ khóa "Giáo dục". Cô thuyết trình song ngữ tuy nhiên phần thể hiện bằng tiếng Anh liên tục ấp úng ngắt quãng tới 2 lần mới bắt đầu vào được phần thuyết trình. Do đó, cô đã không thể hoàn thiện phần thi của mình do hết thời gian.



Thí sinh Như Nguyệt chọn từ khóa "Phát triển bền vững". Người đẹp cũng thuyết trình song ngữ nhưng chưa diễn đạt trôi chảy trong phần tiếng Anh. Thậm chí, khán giả còn đánh giá cho rằng cô thuyết trình ở phần thi này như trả bài.

Thí sinh Đỗ Thùy Dung chọn từ khóa "Ô nhiễm môi trường". Cũng giống với các thí sinh trước đó, Đỗ Thuỳ Dung cũng ấp úng trong phần thi thuyết trình của mình. Tuy nhiên, thí sinh này đã kịp chốt lại thông điệp của mình ở những giây cuối cùng.

Dù đã được chuẩn bị từ trước phần thi nhưng Top 11 thí sinh đa số có phần thể hiện chưa được tốt, liên tục ngập ngừng ấp úng và không thể trả lời trọn vẹn phần thi

Thí sinh Hoàng Thị Kim Chi có phần thuyết trình khá trôi chảy trong Top 11, tuy nhiên cô bị lố thời gian khi thể hiện phần thi bằng tiếng Anh. Khi lọt top 4, Kim Chi đã được đạo diễn Long Kan đặt câu hỏi: "Trái Đất đang nóng dần lên bởi những tác động của sự biến đổi khí hậu, Việt Nam là 1 quốc gia chịu ảnh hưởng, môi trường sống của chúng ta trong tương lai phụ thuộc vào những hành động của hôm nay. Vậy hành động thiết thực vì môi trường của bạn hôm nay là gì?".

Phần thi ứng xử của Kim Chi khiến khán giả cảm thấy khó hiểu, chưa rõ ý nghĩa khi đưa ra câu trả lời bằng việc tóm gọn 2 câu thơ: "Ngay giây phút này đây, để đứng ở đây tôi có cả ngàn lời để nói với quý vị nhưng tôi chỉ muốn tóm gọn câu trả lời bằng 2 câu thơ để thể hiện tất cả những nỗ lực, tình yêu môi trường của tôi tại Miss Earth Vietnam 2023. ‘Và tôi muốn được hoá làm cơn gió, để ôm trọn đất nước này’".

Phần thi ứng xử khi lọt top 4 của thí sinh Hoàng Thị Kim Chi

Khán giả cho rằng cô trả lời không gãy gọn rõ ý, gây khó hiểu khi đưa 2 câu thơ vào phần ứng xử của mình

Chung kết Miss Earth Vietnam 2023 chính thức diễn ra vào tối 14/10 với màn so tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất

Người đẹp Đỗ Thị Lan Anh giành ngôi vị Hoa hậu cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023