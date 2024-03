Thi đấu "cực chất", nữ sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế trận thi tuần cuối cùng của Olympia Quý II

Chiều 24/3, vòng thi Tuần 3, Tháng 3, Quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 4 nhà leo núi: Lê Trà My (Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Lưu Ngọc Anh (Trường THPT Hưng Yên, Hưng Yên); Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) và Nguyễn Vũ Anh Đức (Trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên).

4 thí sinh tham gia vòng thi hôm nay

Trong vòng Khởi động cá nhân, Trà My là người thi đầu tiên và thu về 50 điểm. Nhật Minh bám sát phía sau với 40 điểm, Ngọc Anh và Anh Đức bằng điểm nhau với 20 điểm. Sau vòng Khởi động chung, Trà My tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 80 điểm. Các vị trí còn lại thuộc về Nhật Minh 70 điểm, Anh Đức 50 điểm và Ngọc Anh 10 điểm.

Trà My trong phần thi Khởi động

Từ khoá của phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 8 chữ cái. Sau 4 câu hỏi, không có thí sinh nào bấm chuông giành quyền trả lời. Song, ngay khi MC chuẩn bị đến với câu hỏi cuối để mở hình ảnh ở vị trí trung tâm, Anh Đức bấm chuông trả lời chướng ngại vật và đưa ra đáp án là "Sầu riêng". Đây là đáp án chính xác, nâng tổng số điểm của Anh Đức lên 110 điểm nhưng xếp sau Trà My 10 điểm. Trong khi đó, Nhật Minh giành 100 điểm và Ngọc Anh 40 điểm.

Đến với phần thi Tăng tốc, Trà My vẫn xuất sắc khi dẫn đầu đoàn leo núi với 230 điểm. Với kết quả này, nữ sinh chính là người đầu tiên bước vào vòng thi Về đích. Nữ sinh lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Do trả lời sai câu đầu tiên và câu thứ hai, Trà My để tuột mất 20 điểm vào tay Anh Đức và 20 điểm tiếp theo vào tay Nhật Minh. Đến câu thứ ba, Trà My lấy lại bình tĩnh và đã trả lời đúng. Kết thúc vòng thi, Trà My có 210 điểm.

Còn Nhật Minh lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Kết thúc, Nhật Minh tạm vươn lên dẫn đầu với 240 điểm. Còn Anh Đức lựa chọn gói 20 - 30 - 20 điểm. Ở câu 30 điểm, sau khi Anh Đức không thể đưa ra câu trả lời và bị Trà My giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác, nâng tổng số lên 240 điểm, tức Trà My và Nhật Minh đồng dẫn đầu chương trình. Kết thúc vòng thi, Anh Đức có số điểm là 170.

Trà My chính là người bước vào vòng thi Về đích đầu tiên

Ngọc Anh không trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên trong vòng thi Về đích và bị Nhật Minh giành mất quyền và trả lời chính xác và mang về cho mình thêm 20 điểm, tạm dẫn đầu với 260 điểm. Nữ sinh này chỉ trả lời chính xác 1 câu hỏi trong phần thi cuối cùng này.

Như vậy, Trà My và Nhật Minh cùng 260 điểm và phải bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Chỉ trong gang tấc, Trà My đã may mắn giành quyền trả lời trước và chính thức chiến thắng ở vòng thi Tuần 3, Tháng 3, Quý II.

Trà My đã giành vòng nguyệt quế trong gang tấc