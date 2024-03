Thi công điều chỉnh bổ sung hệ thống an toàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 14/3, thông tin từ lãnh đạo Ban Quản lý Dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh cho biết, sau khi họp bàn thống nhất với các nhà thầu, đơn vị chức năng về phương án kỹ thuật, việc triển khai thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung hệ thống an toàn giao thông, mở rộng nhiều vị trí điểm dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu được triển khai.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bắt đầu được thi công các hạng mục điều chỉnh, bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Việc triển khai thi công các hạng mục điều chỉnh , bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được thực hiện kể từ ngày 14/3, từ kết quả kiểm tra, rà soát, đề xuất các phương án tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn của đoàn liên ngành, gồm đại diện Khu Quản lý Đường bộ II (Bộ GTVT), Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban An toàn Giao thông tỉnh TT-Huế …

Rất nhiều đoạn dài trên tuyến cao tốc chưa cho dải/làn đường dừng xe khẩn cấp.

Theo đó, việc điều chỉnh được thí điểm triển khai bắt đầu tại các điểm thuộc đầu tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Các nhà thầu sẽ thi công bổ sung đinh phản quang trên tim đường, tiêu phản quang ở hai bên hộ lan tôn sóng, bổ sung một số cụm biển báo tại các vị trí thắt hẹp (ngoài khu vực mở rộng đủ 4 làn xe).

Đơn vị chức năng còn tăng cường thêm các biển báo, hướng dẫn giao thông khu vực vượt xe, chuẩn bị đến và kết thúc điểm vượt xe, các nút giao trên tuyến…

Xe ô tô phải dừng đỗ trên dải lề chưa hoàn thiện ven cao tốc, với nền đất và những vật cản.

Tại các vị trí hoàn thiện nền đường quy mô 4 làn xe, đơn vị chức năng sẽ tiến hành mở rộng dải dừng xe khẩn cấp bằng lớp kết cấu cấp phối đá dăm, láng nhựa, với chiều dài mỗi điểm mở rộng này tối thiểu 250m, chiều rộng 5-6m, ra hết phạm vi nền đường cho 4 làn xe.

Khoảng cách giữa hai điểm mở rộng dải dừng xe khẩn cấp khoảng 3-5km, theo quy định hiện hành.

Thực tế hiện nay, theo ghi nhận của PV, có những đoạn cao tốc trên tuyến Cam Lộ - La Sơn với chiều dài cả chục km không có dải dừng xe khẩn cấp, như đoạn từ cầu Tuần (TP. Huế) kéo dài đến địa phận thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế.

Đoạn cao tốc có những vị trí cua, dốc, nên việc bổ sung biển báo và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông là cần thiết.

Theo lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, thời gian qua, chủ đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành rà soát các quy định hiện hành, lấy ý kiến chuyên gia…, để điều chỉnh mở rộng dải dừng xe khẩn cấp ở những vị trí đã được đầu tư nền đường quy mô 4 làn xe.

Các đơn vị chức năng còn rà soát, điều chỉnh sơn kẻ vạch tim đường thí điểm ở một số đoạn cao tốc theo hướng điều chỉnh mở thêm những vị trí được vượt tại đoạn có đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng…; đồng thời, bổ sung nhiều loại biển báo trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Thi công bổ sung trụ tiêu mềm, lắp đinh phản quang và sơn vạch đường… trên tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh TT-Huế vào chiều 14/3.

Mục tiêu đặt ra của các đơn vị chức năng, trong tháng 3/2024, các vị trí điều chỉnh bổ sung hệ thống an toàn, mở rộng dải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc sẽ được hoàn thành. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn phù hợp với quy mô đầu tư giai đoạn hiện nay.

Theo ghi nhận thực tế, trong chiều 14/3, công tác thi công trụ tiêu mềm, lắp đinh phản quang và sơn vạch đường… bắt đầu được thực hiện tại vị trí Km48 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua nút giao với Tỉnh lộ 9 đoạn thuộc địa phận huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km (nối giữa hai tỉnh Quảng Trị và TT-Huế) hiện có hơn 1.500 biển báo giao thông các loại theo quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Trên tuyến gần đây xảy ra những vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, ngoài nguyên nhân do bất cập hạ tầng giao thông, nguyên nhân gây tai nạn một phần do ý thức người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông.