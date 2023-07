Theo chân vợ chồng Duy Thẩm trải nghiệm lễ hội WonderFest 2023 sôi động nhất năm 2023

MB là ngân hàng tiên phong trên thị trường ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection - dòng thẻ 2 trong 1 độc đáo tích hợp thẻ ATM và thẻ tín dụng trong một chip duy nhất. MB Hi Collection cho phép khách hàng tự do lựa chọn mẫu thẻ theo sở thích với các bộ sưu tập độc đáo và tận hưởng vô vàn ưu đãi khi chi tiêu. Khách hàng có thể lựa chọn và sở hữu thẻ ngay tại:

App: https://mbbank.onelink.me/QPF5/f2u5cwlp

Shopee Mall: https://shp.ee/7k9chdw

Và tại các phòng giao dịch của MB gần nhất.