Theo chân Quỳnh Kool lạc bước vào thung lũng hoa mộng mơ ngay giữa lòng Hà Nội

Sau thành công của bộ phim truyền hình "Đừng làm mẹ cáu", Quỳnh Kool ngày càng được khán giả yêu mến vì khả năng diễn xuất tự nhiên và ngoại hình xinh đẹp. Bộ phim đóng máy cũng là lúc cô nàng được nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình.

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng nữ tính và ngọt ngào trên trang cá nhân của mình cùng thần thái đầy năng lượng và cuốn hút. Đặc biệt, cô nàng "mách" nhẹ người hâm mộ về một địa điểm "sống ảo" mà cô nàng mới phát hiện ra, chắn chắn sẽ khiến giới trẻ mê tít.

Không đâu xa, đó chính là thảo nguyên hoa Long Biên, nằm tại vị trí nằm bãi Thạch Cầu, thuộc phường Long Biên, đối diện ngay với vườn nhãn Gia Lâm. Địa điểm tham quan tại Hà Nội nổi tiếng này vẫn thường được ví như phim trường để check-in. Thảo nguyên này có diện tích lên tới 6 héc-ta và sở hữu đủ loại hoa bạt ngàn đủ màu sắc.

Vào thời điểm cuối xuân này, khi tiết trời còn se lạnh, nơi đây càng trở nên rực rỡ và thơ mộng với sắc vàng tinh khôi của vườn cúc sao băng và vườn hoa hướng dương đẹp ngây ngất lòng người. Quỳnh Kool chia sẻ cô nàng bắt đầu một ngày mới bằng cách dạo quanh phố phường bằng chiếc xe tay ga thân yêu, nhâm nhi tách cà phê thơm ngon, và hòa mình vào thiên nhiên nơi thảo nguyên mênh mông, hòa nhịp với hơi thở của đất trời, và quên đi những muộn phiền, âu lo của cuộc sống.

Cuối xuân là đợt hoa cúc sao băng nở đẹp nhất trong năm, nhiều bạn trẻ đến đây để cảm nhận không khi xuân nhẹ nhàng còn vương vấn lại trên từng nhành cây ngon cỏ, trước khi chuẩn bị cho một mùa hạ đầy nhiệt huyết và sục sôi.

Quỳnh cũng hạnh phúc chia sẻ rằng, đứng trước sự bao la của mây trời khiến cô nàng cảm thấy bình yên trong tâm hồn, cảm giác như được hóa thân thành "nàng thơ" dạo bước trong khu vườn cổ tích. Quỳnh cũng không giấu được sự yêu thích của bản thân đối với người "bạn đồng hành" của mình – xe tay ga Yamaha Grande, dễ thấy khi cô nàng "nhường" vị trí "nhân vật chính" trong bộ ảnh trong chiếc xe này.

Xe sở hữu động cơ Bluecore 125 cc tiết kiệm nhiên liệu (chỉ 1,66 lít/100 km) cho hành trình của cô nàng luôn bền bỉ và êm ái. Ngoài ra, xe có trọng lượng khá nhẹ (khoảng 100 kg) và được trang bị bởi loạt tiện ích được trang bị tối ưu như khóa thông minh, hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn khi di chuyển trên đường trơn trượt và khi phanh khẩn cấp.

Đặc biệt, xe được kết nối với ứng dụng Y-Connect trên điện thoại, giúp cô nàng kiểm soát xe tốt hơn thông qua các thông báo về cuộc gọi, tin nhắn hiển thị ngay trên đồng hồ xe; thông báo về thay dầu, bảo dưỡng định kỳ - một trong những lưu ý cần thiết mà phái đẹp không thể bỏ qua.

Ngoài ra, xe còn sở hữu cốp rộng 27 lít, giúp cô nàng yên tâm mang theo "cả thế giới" mà không lo phải treo nhiều đồ trên tay lái, gây khó khăn trong lúc di chuyển.

Bên cạnh những tính năng vượt trội của xe, Quỳnh còn rất ưng ý với các dịch vụ tiết kiệm tối đa thời gian cho việc bảo trì, bảo dưỡng xe. Và đó là lý do cô sử dụng chương trình "Same day - Next day" (chính sách giao hàng nhanh) của Yamaha. Theo đó, trong quá trình bảo dưỡng xe tại các đại lý ủy quyền của Yamaha, cô luôn được hỗ trợ tận tình bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm, tay nghề cao và hệ thống máy móc tiên tiến, hiện đại. Điểm nổi bật của chính sách giao hàng nhanh là việc khách hàng đặt hàng phụ tùng trước 12h trưa tại các đại lý ủy quyền của Yamaha sẽ nhận được phụ tùng ngay trong ngày. Nếu đặt sau 12h trưa sẽ nhận được trong ngày hôm sau.

