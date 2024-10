Theo chân giới trẻ TP.HCM tìm “toạ độ" chơi Halloween hot nhất năm nay

Tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn trên con đường Mạc Thị Bưởi náo nhiệt, không gian trải nghiệm Another Saigon by LG đã trở thành một địa điểm check-in quen thuộc với giới trẻ TP.HCM. Bên cạnh cơ hội khám phá hàng loạt thiết bị công nghệ cao cấp và mới nhất từ LG, không gian Another Saigon by LG được thiết kế với đa dạng chủ đề cùng các trải nghiệm độc đáo. Mùa Halloween năm nay, Another Saigon by LG khoác lên diện mạo mới đầy ấn tượng và ma mị.

"Giao diện" đậm chất Halloween của Another Saigon by LG gây ấn tượng mạnh với khách tham quan và những người qua đường.

Điểm nhấn thu hút nhất của Another Saigon by LG nằm ở mặt tiền vớ không gian được trang trí bằng những vật phẩm đặc trưng của Halloween. Nhân vật chính của khu vực này là phù thủy "ma quái" từ Máy lọc không khí PuriCare360 Alpha PET được vây quanh bởi những quả bí ngô, rơm rạ, và đám dơi bay trên bầu trời đêm huyền ảo. "Giao diện" mới này thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan và check-in

Khi bước vào không gian trải nghiệm Another Saigon by LG bạn sẽ thấy quầy lễ tân cũng được ‘lên đồ’ đầy xinh xắn theo phong cách mùa Halloween.

Tất nhiên, điều đặc biệt của Another Saigon by LG trong mùa Halloween không chỉ dừng lại ở đó. Hãy bước vào bên trong để cảm nhận một không gian được "make-over" khác biệt hẳn so với ngày thường. Khắp không gian từ hành lang cho đến góc bàn tiếp tân đều được trang trí với những vật phẩm thú vị gắn liền với mùa Halloween.

Không gian trưng bày sản phẩm mới tại tầng G cũng được bao phủ không khí Halloween.

Để giúp khách tham quan có thể hóa thân trọn vẹn vào không khí Halloween, ngay tại tầng G, Another Saigon đã chuẩn bị sẵn hàng loạt trang phục luôn được chăm sóc và làm mới bởi các Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler Thế hệ mới. Khách tham quan có thể liên hệ nhân viên để hóa thân thành phù thủy, quả bí ngô,...

Các bạn trẻ tới tham quan và chụp hình check-in tại Another Saigon by LG.

Đừng bỏ qua khu vực backdrop đỏ rực đúng chất ma mị Halloween tại khu vực này. Các bạn trẻ có thể thỏa sức tạo dáng và chụp hình, bên cạnh việc trải nghiệm những sản phẩm LG. Đây có thể sẽ là một trong những địa điểm check-in "hot" nhất mùa Halloween năm nay.

Đi từ tầng G lên tầng 5, bạn có thể bắt gặp rất nhiều góc trang trí đẹp mắt theo phong cách Halloween.

Ngang qua tầng 1 và tầng 3, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng nhiều mô hình, khu vực trang trí cầu kỳ, kết hợp âm thanh ánh sáng đầy nghệ thuật nhằm lột tả được đúng tinh thần Halloween. Quả thật nếu đã từng tới đây vào ngày thường, bạn sẽ thấy Another Saigon by LG thực sự được khoác lên một chiếc áo mới.

Không gian Objet Collection ở tầng 1 hội tụ mọi tinh hoa công nghệ gia dụng của LG từ Tháp giặt sấy LG WashTower, Máy rửa bát LG TrueSteam, Tủ chăm sóc giày dép LG Styler ShoeCase và ShoeCare, ghế massage…

Những bức tường LED đỉnh cao khiến nhiều bạn trẻ như lạc vào một xứ sở đầy ma mị với không gian siêu thực và ấn tượng.

Lên thẳng đến tầng 5, khách tham quan như lạc vào không gian kỳ ảo với màn hình LED đỉnh cao. Nơi đây mang đến một trải nghiệm đa giác quan siêu thực, màu sắc rực rỡ, âm thanh ấn tượng. Điểm nhấn đặc biệt thu hút các bạn trẻ chính là các bức tường gương phản chiếu xung quanh, cực kỳ phù hợp để sáng tạo nội dung. Với nhiều bạn trẻ Gen Z, tầng 5 là tầng phải lên đầu tiên vì không gian không khác gì những bảo tàng nghệ thuật đương đại.

Hãy đến ngay Another Saigon by LG để có thể trải nghiệm một không gian công nghệ đậm chất Halloween trong tháng 10 này.

Bên cạnh những không gian được trang trí ấn tượng, bữa tiệc Halloween của Another Saigon by LG còn mang đến nhiều hoạt động thú vị như "Giải cứu Jack O’ Lantern", "Cookie biến hình" và "Mặt nạ vui vẻ".

Jack O’ Lantern là một hoạt động do các Đại sứ sinh viên LG tổ chức theo hình thức escape room, đưa người chơi qua nhiều không gian với nhiều thử thách thú vị đến nghẹt thở. Bên cạnh đó, hoạt động "Cookie biến hình" sẽ diễn ra từ ngày 19/10-20/10 mang đến cơ hội cho khách tham dự thoả sức trang trí những chiếc bánh cookie đơn giản bằng những họa tiết, màu sắc độc đáo mang đậm phong cách "ma quái". Workshop "Mặt nạ vui vẻ" được tổ chức từ 26/10-27/10 trong khung giờ từ 17:00-21:00. Khách tham gia sẽ trở thành các nhân vật kỳ bí trong đêm Halloween với 2 hoạt động đặc biệt: vẽ mặt với họa sĩ và tạo kiểu cho móc khóa bằng đất sét. Đây sẽ là những hoạt động giúp khách tham dự thỏa sức sáng tạo và tận hưởng một mùa Halloween độc đáo tại Another Saigon by LG.

Another Saigon by LG chính là địa điểm mà giới trẻ không thể bỏ lỡ trong dịp Halloween năm nay.

Tham gia các hoạt động dành riêng cho dịp Halloween cũng như trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới nhất từ LG tại Another Saigon by LG

• Địa chỉ: 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

• Thời gian hoạt động: 12:00 - 21:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và 10:00 - 22:00 vào cuối tuần và các ngày lễ.