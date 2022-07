Thêm thông tin vụ 2 khách Tây ẩu đả với nhóm người Việt Nam ở phố cổ Hà Nội

Cụ thể, vào 1h30 ngày 10/7, khi anh T.Q.T. (SN 1972, ở phố Hàng Buồm) đang đứng hút thuốc trên vỉa hè số 3 Hàng Buồm thì thấy 2 người đàn ông ngoại quốc (chưa xác định được lai lịch) có biểu hiện không tỉnh táo, say rượu. 2 người này đã giơ ngón tay chế giễu và chửi bằng tiếng nước ngoài với một nhóm nam giới (khoảng 3-4 người) Việt Nam đang ngồi trên vỉa hè.



Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo anh T. kể lại, trước khi xảy ra xô xát, 2 du khách ngoại quốc có xin lửa của nhóm thanh niên để hút thuốc. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì sau đó 2 bên đã xảy ra cãi nhau. Sau đó, khi anh T. vào can ngăn thì bị một người đàn ông ngoại quốc dùng tay đấm vào người. May mắn, anh T. đã né được.

Do du khách ngoại quốc xông vào đánh, nên anh T. dùng ghế ném vào người này. Cùng lúc đó, một số người trong nhóm người Việt cũng cầm ghế ném về phía người đàn ông nước ngoài.

Sau ít phút, hai nhóm tự giải tán và không lên công an trình báo.

Anh T. cũng cho hay, bản thân mình hoàn toàn không biết thông tin về người đàn ông nước ngoài cũng như nhóm người Việt Nam trên.



Hiện, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Công an phường Hàng Buồm tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

https://kenh14.vn/them-thong-tin-vu-2-khach-tay-au-da-voi-nhom-nguoi-viet-nam-o-pho-co-ha-noi-20220710170723618.chn