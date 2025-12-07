Thêm thông tin về iPhone gập đầu tiên của Apple: Bỏ khe sim vật lý, mức giá đắt nhất trong số các smartphone gập

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các nguồn uy tín tại Trung Quốc đang phác họa rõ hơn bức tranh về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple – thiết bị được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển lớn của hãng trong lĩnh vực thiết kế phần cứng. Tuy nhiên, đi kèm với tham vọng công nghệ là hàng loạt thay đổi táo bạo và cả mức giá được cho là “khó nuốt” đối với phần đông người dùng.

Nguồn tin Instant Digital trên Weibo khẳng định iPhone gập của Apple sẽ không còn khe cắm SIM vật lý, thay vào đó sử dụng hoàn toàn eSIM. Đây là quyết định được cho là nhằm tiết kiệm không gian bên trong máy – yếu tố vốn bị hạn chế nghiêm trọng khi Apple theo đuổi thiết kế siêu mỏng. Dự đoán này trùng khớp với phân tích trước đó từ Mark Gurman và chuyên gia Ming-Chi Kuo.

Tuy nhiên, việc chỉ hỗ trợ eSIM có thể gây nhiều thách thức tại thị trường Trung Quốc – nơi người dùng ưa chuộng SIM vật lý vì sự linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa mua bán – đổi máy phát triển mạnh mẽ. Bản thân iPhone Air, mẫu máy chỉ dùng eSIM, hiện vẫn phụ thuộc lớn vào hỗ trợ của các nhà mạng China Mobile, China Telecom và China Unicom; thậm chí việc kích hoạt eSIM buộc người dùng phải đến trực tiếp cửa hàng.

Doanh số iPhone Air trên toàn cầu được báo cáo là thấp hơn kỳ vọng, một phần vì những đánh đổi thiết kế như thời lượng pin ngắn và camera hạn chế. Tại Trung Quốc, rào cản eSIM được nhận định sẽ khiến người dùng càng dè dặt hơn với iPhone Fold.

Theo nhiều báo cáo, Apple dự kiến trình làng iPhone Fold vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027. Thiết bị được mô tả sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch. Màn hình trong khoảng 7,8 inch – mở theo kiểu “sách”, tương tự trải nghiệm của tablet nhỏ như iPad mini. Camera 24 MP dưới màn hình. Tấm nền bên trong “không nếp nhăn” – bước ngoặt mà ngành công nghiệp màn hình gập theo đuổi suốt nhiều năm

UDN (Đài Loan) cho biết Apple, NewRixing và Amphenol đã phối hợp phát triển hệ thống bản lề hoàn toàn mới, sử dụng kim loại lỏng và linh kiện cường độ cao để hạn chế tối đa hiện tượng nhăn mặt trong. Màn hình bên trong do Samsung Display sản xuất, trong khi cấu trúc tấm nền và công nghệ cán màng do Apple tự thiết kế.

Theo báo cáo, dây chuyền thử nghiệm của Hon Hai (Foxconn) đã được thiết lập và đang chuẩn bị sản xuất những lô iPhone Fold đầu tiên.

Dù thông tin về thiết kế gây nhiều chú ý, mức giá được đồn đoán của iPhone Fold thậm chí còn tạo ra nhiều tranh luận hơn. Fubon Research cho biết giá bán có thể lên tới 2.399 USD , vượt qua mọi đối thủ hiện tại trên thị trường như:Google Pixel 10 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 7 / Flip 7, Motorola Razr series vốn dao động từ 700 – 2.000 USD.

Nguyên nhân khiến giá tăng mạnh đến từ hàng loạt linh kiện đắt đỏ như tấm nền OLED tùy chỉnh, bản lề kim loại lỏng, cụm linh kiện siêu nhẹ, cùng chi phí RAM tăng 75% trong vòng một năm qua. Dự kiến chi phí vật liệu sẽ tiếp tục tăng thêm 5–7% đến năm 2026 do nhu cầu chip và bộ nhớ toàn cầu.

Thị trường smartphone gập đã phát triển nhanh chóng kể từ năm 2018 nhưng vẫn chưa nhà sản xuất nào giải quyết triệt để vấn đề “nếp gấp”. OnePlus Open từng được ca ngợi vì gần như mờ nếp gập nhất, nhưng vẫn chưa đạt đến trạng thái “phẳng tuyệt đối”.

Nếu iPhone Fold thực sự mang đến trải nghiệm không nếp nhăn, đây có thể trở thành điểm khác biệt quan trọng – và cũng là lý do người dùng chấp nhận mức giá cao kỷ lục. Nhà sáng tạo nội dung Jessica Naziri chia sẻ với CNET rằng “người dùng sẽ tìm cách chi trả nếu Apple đem đến đột phá thực sự”.

Dù vậy, bài toán eSIM và yếu tố giá bán có thể khiến Apple phải cân nhắc kỹ chiến lược tiếp cận từng thị trường, đặc biệt tại Trung Quốc – nơi điện thoại gập đang tăng trưởng nhanh và cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

