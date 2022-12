Thêm một cháu tử vong trong vụ nổ lớn ở Krông Ana, Đắk Lắk

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Krông Ana thông tin thêm, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Về hai cháu nhỏ còn lại, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi tiếp nhận điều trị cho các cháu cho biết, một trong hai cháu đã được chuyển tuyến đến bệnh viện ở TP.HCM điều trị; cháu còn lại cơ bản qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn bị đa chấn thương nặng, phải tiếp tục theo dõi điều trị đặc biệt.



Trước đó, như VOV đã đưa tin , vào khoảng 15h chiều 25/12, tại nhà bà N. T. T. H., ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Nghe tiếng nổ, nhiều người dân chạy lại thì phát hiện 4 cháu nhỏ gồm: N. M. T, 12 tuổi, N. Đ. B, 12 tuổi; N. Đ. B. A, 9 tuổi và B. G. T, 11 tuổi bị thương, nằm dưới nền nhà.

Phần mái che trước của ngôi nhà bà H. bị hư hỏng. Dù được người dân cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu B. G. T đã tử vong, 3 cháu còn lại bị thương nặng được các y bác sĩ tại bệnh viện cứu chữa./.