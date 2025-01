Mới đây mạng xã hội Việt xuất hiện một số hình ảnh từ dự án phim Nhà Ma Yeong Deok. Tưởng đâu là phim kinh dị Hàn Quốc nhưng thực tế nó lại là một bộ phim Việt Nam bắt tay hợp tác với ekip đến từ xứ kim chi. Hiện tại những thông tin xoay quanh dự án đang gây nhiều sự tò mò cho khán giả. Được biết, dù đến từ đạo diễn người Việt với phần lớn ekip là người phim nhưng phim sẽ được quay tại một trong 3 địa điểm ma ám có thật, kinh hãi bậc nhất Hàn Quốc.

Cụ thể, Nhà Ma Yeong Deok được truyền cảm hứng từ sự kiện lịch sử đầy bi kịch của Hàn Quốc những năm 1950. Và địa điểm ma ám nổi tiếng ấy chính là ngôi nhà Yeong Deok ở phía bắc tỉnh Gyeongsan cùng câu chuyện gây ám ảnh về cô gái trẻ trong bộ Hanbok trắng mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên Internet.

Ngoài bối cảnh gây ám ảnh, hứa hẹn câu chuyện thú vị thì Nhà Ma Yeong Deok còn đáng kỳ vọng khi nó đến từ đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, người gần đây mới gặt hái được thành công từ dòng phim kinh dị với Ma Da có doanh thu hơn 127 tỷ và gây ra cơn sốt trên MXH suốt thời gian dài. Bên cạnh Ma Da thì Nguyễn Hữu Hoàng cũng từng có kinh nghiệm làm phim kinh dị với một số tác phẩm như Ống Kính Sát Nhân, Song Song,...

Bộ phim Ma Da của đạo diễn Hữu Hoàng là một trong số ít những phim trăm tỷ của Việt Nam năm nay

Đáng nói hơn khi người hợp tác cùng Nguyễn Hữu Hoàng lần này là Lee Jin Sung, người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Lotte Entertainment Hàn Quốc và hơn 5 năm tại Việt Nam. Ông chính là người từng thành công đem 2 phần bom tấn Thử Thách Thần Chết (Along With the Gods) đến với khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó, NSX Lee Jin Sung cũng đã để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua các bộ phim Việt đình đám có doanh thu cao khác như Gái già lắm chiêu 3, Tiệc trăng máu, Người vợ cuối cùng...

Hiện tại những thông tin xoay quanh nội dung chi tiết hay dàn diễn viên vẫn là một ẩn số. Chỉ biết, bộ phim Nhà Ma Yeong Deok dự kiến sẽ sớm ra mắt tại các rạp tại Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2025

Nguồn ảnh: NSX