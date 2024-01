Thể thao đỉnh cao, trọn vẹn trên SCTV với những ưu đãi ngập tràn

SCTV là hệ thống đa nền tảng và nhiều tiện ích, bao gồm các kênh truyền hình; ứng dụng SCTV Online; các kênh truyền thông mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok, ứng dụng chăm sóc khách hàng My SCTV… Hệ thống kênh truyền hình cáp SCTV phong phú, hấp dẫn, đa dạng về các lĩnh vực: Thời sự, văn hóa, giải trí, khoa học, khám phá, thể thao…., phục vụ nhu cầu thông tin, làm việc, giải trí của mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp.



Dịch vụ internet của SCTV được khách hàng đánh giá rất cao về tốc độ và sự ổn định, tốc độ băng thông miễn phí cho khách hàng trên toàn quốc mà khách hàng không phải thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào hay phải trả thêm bất cứ một khoản nào.



Từ ngày 01/02- 31/03/2024, nhằm khuyến khích khách hàng không sử dụng tiền mặt, SCTV còn tặng 03 tháng sử dụng gói SCTV Online Premium khi khách hàng đóng trước cước phí bằng hình thức online qua ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng và tặng thêm 01 tháng sử dụng truyền hình, internet khi khách hàng đóng trước 06 tháng cùng 01 phần quà khi khách hàng đóng trước 12 tháng (Áp dụng điều kiện với từng trường hợp cụ thể).

Chương trình khuyến mãi SCTV "Xuân về sum họp-Tết trọn kết nối"

Tháng 8/2023, SCTV đã độc quyền sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu tại LALIGA EA Sports trên lãnh thổ Việt Nam trong 5 mùa giải, từ năm 2023 đến năm 2028. LALIGA EA Sports là Giải VĐQG danh giá nhất tại Châu Âu.

Ngoại hạng Anh - giải bóng đá được xem nhiều nhất trên thế giới, phát sóng trên 212 vùng lãnh thổ tới hơn 600 triệu hộ gia đình với giá trị hàng năm là 1,675 tỷ bảng (2,12 tỷ USD) cũng có mặt trên ứng dụng SCTV Online (ứng dụng trên di động, ứng dụng trên TV và website: sctvonline.vn). Trong 2 mùa 2023 – 2024 và 2024 – 2025, khán giả hâm mộ bóng đá Anh có thể theo dõi 7 trận đấu/vòng và các chương trình liên quan đến giải bóng đá Ngoại hạng Anh phát trên các kênh thể thao VTVcab (ON FOOTBALL, ON SPORTS+ và ON SPORTS) trên ứng dụng SCTV Online.

Theo dõi hệ thống kênh của SCTV thể thao trong nước (SCTV15, SCTV17 và SCTV22), các bạn còn được đến với những chuyển động từ các giải bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Từ tháng 10/2023, giải VĐQG Night Wolf V.League, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia với hàng loạt trận đấu hấp dẫn sẽ được phát trên kênh VTV5, VTV Tây Nguyên, HTV Thể Thao thuộc hệ thống SCTV, cũng như ứng dụng SCTV Online.

Từ ngày 12/01 - 10/02/2024, trên 9 sân vận động thuộc 5 thành phố của Qatar sẽ diễn ra Vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là giải thi đấu bóng đá lớn nhất châu lục do AFC tổ chức 4 năm 1 lần. Asian Cup 2023 có 24 đội tuyển tham dự, cùng với đội tuyển Việt Nam, các đội Thái Lan, Indonesia, Malaysia đại diện cho bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023.



Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đối thủ mạnh nhất bảng này chính là Nhật Bản đang là ứng viên cho danh hiệu vô địch của giải đấu. Đội tuyển Iraq cũng là đội đã đạt đẳng cấp thế giới.



Tại Asian Cup 2023, ngoài 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng 16 đội, 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ đoạt vé đi tiếp.

Ngoài những cổ động viên nhiệt tình theo đội tuyển đến tận Qatar thì sự cổ vũ của khán giả Việt Nam qua truyền hình cũng là nguồn động viên rất lớn cho đội tuyển. SCTV sẽ cùng người hâm mộ dõi theo bước tiến của đội tuyển Việt Nam cũng như toàn bộ giải Asian Cup 2023 trên các kênh VTV2, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV Cần Thơ thuộc hệ thống truyền hình SCTV và ứng dụng SCTV Online.

Những tin tức về bóng đá Quốc tế như: VĐQG Anh, Italia, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan…; đấu trường danh giá UEFA Champions League, UEFA Europa League, AFC Champions League… hay các môn thể thao đang nhận được sự quan tâm lớn như Quần vợt, Cầu lông, Bóng bàn, Đua xe F1, MotoGP, MMA, WWE, Quyền anh…cũng liên tục được cập nhật bằng các bản tin tổng hợp hay những phóng sự chuyên sâu được thực hiện bởi ê kíp SCTV Thể thao năng động, chuyên nghiệp.

Hệ thống kênh đa dạng hệt như truyền hình cáp truyền thống, SCTV Online sẽ là ứng dụng xem tivi trực tuyến không thể bỏ qua cho người dùng máy tính và smart TV. SCTV Online có mặt trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm phiên bản website sctvonline.vn dành cho máy tính cá nhân; ứng dụng di động SCTV Online dành cho điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android/iOS, cùng các dòng Smart TV (Hệ điều hành Android TV, Tizen và WebOS) và đầu thu Android Box có tích hợp ứng dụng SCTV Online.



YouTube, Facebook, TikTok đã và đang trở thành chuyên kênh đắc lực để SCTV cập nhật tin tức văn hóa, xã hội, giải trí và đặc biệt là tin tức thể thao nóng hổi trong nước lẫn quốc tế theo từng giờ, từng phút, từng giây.



Đăng ký lắp đặt ngay truyền hình và internet của SCTV hoặc cài đặt ngay ứng dụng SCTV Online để thỏa sức đam mê với những giải đấu đỉnh cao. Chi tiết xin vui lòng truy cập website: sctv.com.vn hoặc liên hệ Hotline: 19001878.