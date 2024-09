Di sản với quá khứ huy hoàng

The Mills từng là nhà máy dệt Nan Fung Cotton Mills lừng lẫy, sản xuất hàng triệu cân sợi bông trong quá khứ. Hiện tại, nơi này đã trải qua một cuộc hồi sinh kỳ diệu, trở thành trung tâm sáng tạo sôi động, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ và khát vọng vươn lên không ngừng của thành phố.

Được thành lập vào năm 1954 bởi "Vua sợi bông" Chen Din Hwa, Nam Fung từng là nhà máy sản xuất sợi bông hàng đầu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Vào thời kỳ đỉnh cao, Nam Fung có thể sản xuất lên tới 30 triệu cân sợi bông mỗi năm.

Trong những năm 1960, Nan Fung không ngừng mở rộng quy mô, xây dựng thêm nhiều nhà máy và mua sắm hàng nghìn con suốt quay sợi, tạo nên một mạng lưới sản xuất lớn mạnh. Có thể nói, đây là niềm tự hào của ngành dệt may Hồng Kông (Trung Quốc), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và công nghiệp của thành phố.

Từ một nhà máy dệt cũ kỹ, The Mills được hồi sinh thành khu tổ hợp văn hóa hấp dẫn du khách

Đến những năm 1980, khi công nghiệp hóa bùng nổ ở Châu Á, Hồng Kông (Trung Quốc) dần chuyển mình sang nền kinh tế dịch vụ, ngành dệt may bắt đầu suy giảm. Đến năm 2008, các đơn vị sản xuất của Nan Fung đã ngừng hoạt động và được chuyển đổi thành kho hàng.

Năm 2014, Nan Fung Group đã quyết định hồi sinh nhà máy lịch sử này thông qua dự án The Mills. Sau quá trình cải tạo, trung tâm sáng tạo và văn hóa The Mills đã chính thức mở cửa vào năm 2018. Nơi đây không chỉ giữ lại những giá trị lịch sử mà còn mang đến một làn gió mới cho thành phố.

Quá khứ và tương lai giao thoa

Tọa lạc tại số 45 đường Pak Tin Par, Tsuen Wan, The Mills có vị trí vô cùng thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Du khách có thể đến đây bằng hệ thống MTR, với các trạm gần nhất là Tsuen Wan Station và Tsuen Wan West Station. Ngoài ra, có rất nhiều tuyến xe buýt chạy qua đường Castle Peak Road - Tsuen Wan, gần trung tâm. The Mills còn cung cấp dịch vụ xe buýt mini màu đỏ miễn phí, kết nối từ The Mills đến Tsuen Wan Station. Với vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận tiện, khu tổ hợp là điểm đến lý tưởng để du khách khám phá và trải nghiệm những giá trị văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo độc đáo.

The Mills được tôn tạo sao cho giữ được những di sản cũ nhưng vẫn pha trộn sự hiện đại

The Mills nổi bật với kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa công nghiệp cổ xưa quyến rũ và thiết kế hiện đại tinh tế. Các tòa nhà tại đây giữ lại nhiều yếu tố nguyên gốc từ thời kỳ nhà máy dệt, như những bức tường có vết ố dầu xanh, cửa sổ khung sắt kiểu cổ được làm từ các vật liệu và kỹ thuật xưa. Những cánh cổng sắt mang thương hiệu "Golden Cup" của Nan Fung và các bậc thang cũ cũng được bảo tồn và tôn tạo cẩn thận.

The Mills bao gồm 3 khu vực chính: "The Mills Fabrica", "The Mills Shopfloor" và "CHAT (Trung tâm Di sản, Nghệ thuật và Dệt may)".

CHAT (Trung tâm Di sản, Nghệ thuật và Dệt may) là bảo tàng di sản dệt may của Hồng Kông nằm trên tầng 2 của The Mills. Bảo tàng cung cấp kiến thức mới đồng thời nuôi dưỡng ý tưởng và tài năng thông qua các triển lãm, hội thảo và chương trình cộng đồng. "The Mills Shopfloor" cung cấp trải nghiệm mua sắm thông qua đa dạng các sản phẩm và dịch vụ, từ thời trang đến ẩm thực và giải trí.

Không gian xanh và khu vực ngoài trời tại The Mills cũng rất ấn tượng. Sân thượng của các tòa nhà được chuyển thành "The Park" và "The Deck ", tạo nên không gian mở thoáng đãng. "The Park" là nơi du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh nhà máy. "The Deck" là khu vực canh tác cho thuê để mọi người có thể trồng cây và trải nghiệm nông nghiệp đô thị.

Đây là nơi du khách không thể bỏ qua khi tới thăm Hồng Kông

Tại lối vào "Pak Tin Par" là bức chân dung khổng lồ "Anh hùng thầm lặng" của nghệ sĩ Bồ Đào Nha Alexandre Farto, nhằm tôn vinh những công nhân ngành dệt may trước đây. Ngoài ra, còn có các nghệ sĩ địa phương vẽ tranh tường mô tả quá khứ, hiện tại và tương lai của The Mills.

The Mills không chỉ là một điểm đến mua sắm hấp dẫn, mà còn là một nơi lưu giữ di sản quý báu, truyền cảm hứng sáng tạo và mang đến những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Với kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, cùng với các không gian xanh rộng rãi, thoáng đãng, tổ hợp này tạo ra một môi trường sống động và đầy cảm hứng.

Có thể nói, The Mills chính là nơi di sản công nghiệp gặp gỡ thiên đường sáng tạo, tạo nên một biểu tượng văn hóa mới của Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là điểm đến bạn không thể bỏ qua khi tới thăm hương cảng.