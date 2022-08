The Invitation - Được mời đi ăn cưới, bỗng dưng hóa thành cô dâu và cái kết

Những câu chuyện kiểu "đám cưới hóa đám ma" không còn quá xa lạ trên màn ảnh rộng như Ready or Not (2019), Game of Thrones hay REC 3: Genesis (2012). Thế nhưng đám cưới có một quả "red flag" (thảm họa) to đùng cùng cái kết bất ngờ và kinh hoàng nhất thì chính là Lời Mời Đến Địa Ngục (Tựa gốc: The Invitation). Bộ phim chính là bài học cảnh tỉnh cho những ai nhận lời mời dự đám cưới vô tội vạ mà chưa biết rõ đối phương là ai.



Nhân vật chính của Lời Mời Đến Địa Ngục là Evie (Nathalie Emmanuel) – một cô gái trẻ vừa mất hết người thân sau cái chết của mẹ. Evie quyết định làm bài kiểm tra ADN và bất ngờ nhận ra mình vẫn còn một đại gia đình đã thất lạc từ lâu. Cô nhận lời của người anh em họ tên Oliver (Hugh Skinner) đến tham gia một lễ cưới ở miền đồng quê hoang sơ nước Anh.

Đến nơi, Evie nhanh chóng bị chàng quý tộc điển trai và hào hoa Walter (Thomas Doherty) quyến rũ. Mọi người cũng dành cho cô tình cảm "trên mức bình thường". Thế nhưng, cô dâu chú rể thì mãi chẳng thấy đâu. Đến đêm diễn ra buổi tiệc, Evie bàng hoàng khi nhận ra mình chính là cô dâu của một lễ cưới đẫm máu và gia đình mình hóa ra đã che giấu một bí mật kinh hoàng suốt hàng trăm năm qua.

"Red flag" nhà chồng đáng sợ nhưng "vì yêu cứ đâm đầu"

"Red flag" trong các mối quan hệ là điều ai cũng có thể cảm nhận nhưng đến mức rùng rợn như Lời Mời Đến Địa Ngục thì quả là hiếm có khó tìm. Ai đời mời đi đám cưới lại đến ngay một vùng xa xôi hẻo lánh không một bóng người. Đã vậy mọi thứ còn diễn ra trong một tòa biệt thự cũ kỹ, u ám đến mức thở thôi cũng đã tự thấy rùng mình. Phòng ốc thì nhiều, hành lang thì tăm tối, đồ vật thì nhuốm màu ma mị nhưng Evie cứ thích đi lòng vòng về đêm làm cho khán giả phải thót tim theo.

Nhưng chưa dừng lại ở đây, căn biệt thự của Walter liên tục có âm thanh lạ trong đêm vắng, những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện với móng vuốt sắc bén ngay phía sau lưng mọi người. Chúng thậm chí còn từng bước tiến tới gần Evie trong phòng ngủ. Các nàng người hầu thì lần lượt mất tích bởi những sinh vật khát máu trong bóng tối. Ánh sáng le lói và âm thanh ghê rợn càng làm cho mỗi cảnh quay thêm phần nghẹt thở.

Thế nhưng, cái "red flag" to nhất trong Lời Mời Đến Địa Ngục chính là ánh mắt kỳ lạ và những câu thoại đầy ẩn ý mà mọi người dành cho Evie. Ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống vị khách mới đến này. Số khác thì luôn ngon ngọt quá mức cần thiết với Evie như đang dùng mật ong để bẫy ruồi vậy. Thế nhưng biết sao được, vì chàng Walter quá điển trai mà cô cứ thế đâm đầu thôi. Tác phẩm còn cho thấy sự chỉn chu về mặt bối cảnh, trang phục và yếu tố kinh dị, hành động ấn tượng.

Để rồi đùng một phát, hàng loạt những tình tiết kinh dị ồ ạt ập đến ngay trong cái đêm cưới định mệnh. Nhịp phim chậm chạp nhưng rùng rợn lúc đầu biến mất và chuyển ngay sang tốc độ gấp gáp với nhiều nút thắt liên tục xuất hiện. Evie không chỉ đối mặt với gia đình tệ bạc mà còn là những con ma cà rồng khát máu. Lúc này, tác phẩm như biến thành một phiên bản đẫm máu hơn của Ready or Not (2019) với nhiều cảnh hành động và hù dọa đến ám ảnh.

Đạo diễn Jessica M. Thompson đã làm tốt trong việc dẫn dắt cảm xúc khi chuyển từ màu sắc kinh dị slowburn với những tình tiết hù dọa ám ảnh sang hẳn phong cách hành động đẫm máu. Nhờ đó, Lời Mời Đến Địa Ngục đã khiến người xem phải chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối, khi thì đứng tim trước cái bẫy rùng rợn mà chúng giăng sẵn cho Evie, lúc lại nghẹt thở theo bước trốn chạy của cô dâu trẻ, rồi lại sởn gai óc trước màn trả thù bùng nổ.

Chàng ma cà rồng điển trai bậc nhất màn ảnh rộng

Trong các tác phẩm về ma cà rồng, sinh vật khát máu này thường được miêu tả là sở hữu vẻ ngoài điển trai và sức hút khó lòng chối từ. Chúng là bậc thầy quyến rũ và biến những cô gái nhẹ dạ cả tin thành "bữa tối" theo đúng nghĩa đen. Thomas Doherty đã làm quá tốt nhiệm vụ ấy. Chàng Max của Gossip Girl chính là hình mẫu quý tộc lịch lãm, điềm đạm trong mơ của bao cô gái với nét quyến rũ chết người. Anh quan tâm, ân cần từng li từng tí khi "chưa là gì của nhau". Để rồi đến đêm tân hôn, Walter lộ rõ bộ mặt máu lạnh đến mức sởn tóc gáy.

Trong khi đó, Nathalie Emmanuel cũng không xa lạ gì với khán giả qua Game of Thrones, loạt Maze Runner, Fast & Furious và Army of Thieves (2021). Nhân vật của cô trong Lời Mời Đến Địa Ngục trải qua nhiều bi kịch và chuyển biến tâm lý từ vui mừng, hạnh phúc cho đến sợ hãi, tuyệt vọng và quyết tâm trả thù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Màn kết hợp giữa Nathalie và Thomas cũng ngọt ngào không kém làm người xem suýt tưởng đây là phim "ngôn tình".

Tóm lại thì Lời Mời Đến Địa Ngục chính là bộ phim kinh dị ấn tượng và đáng sợ bậc nhất mùa hè này khi cho thấy hậu quả của những ai không tin vào "red flag".

Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.