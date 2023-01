The Grand Ho Tram Strip - Một năm nhìn lại

Theo báo cáo được công bố tại "Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam" cuối tháng 12.2022, đại diện Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết lượng du khách đến địa phương tăng hơn 262,86% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch đạt 13.029 tỷ đồng. Riêng huyện Xuyên Mộc đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách tính đến tháng 10.2022, trong đó hơn 47.000 khách quốc tế với tổng doanh thu ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng. Đây là những lát cắt thực tế phản ánh một năm "vươn mình" của du lịch Bà Rịa, tự hào hơn khi kết quả đó có sự đóng góp của các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao như The Grand Ho Tram Strip.



The Grand Ho Tram Strip gồm 2 khu nghỉ dưỡng đẳng cấp InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach với hơn 1.000 phòng nghỉ, 8 hồ bơi, hơn 15 nhà hàng quán bar, spa và sân golf The Bluffs được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman.

Liên tiếp đón nhận các giải thưởng ấn tượng

Từ khi đi vào hoạt động vào năm 2013, The Grand Ho Tram Strip nhanh chóng trở thành biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng hạng sang tại Hồ Tràm nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong suốt 10 năm vận hành, nơi đây đã đón tiếp hàng trăm ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới, ghi dấu với nhiều danh hiệu xuất sắc dành cho chất lượng dịch vụ khách sạn, hệ thống spa, ẩm thực.

Tháng 1.2022, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Holiday Inn Resort thuộc tập đoàn IHG chính thức khai trương, đa dạng hóa các lựa chọn nghỉ dưỡng và nâng tổng số phòng lưu trú của The Grand Ho Tram Strip lên 1.100. Đáng nói hơn cả là chỉ sau nửa năm hoạt động, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, đã đạt xếp hạng 5 sao danh giá. Cũng trong năm 2022, The Grand Ho Tram Strip được tạp chí Escape gọi tên trong danh sách 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới trên Thế Giới có hồ bơi đẹp nhất.

Vừa tròn 1 năm thành lập, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach là một nét chấm phá đặc sắc của khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip.

Sân golf The Bluffs đã kỷ niệm 8 năm thành lập với loạt danh hiệu đáng giá, bao gồm: top các sân golf có thiết kế ấn tượng nhất do tạp chí hàng đầu Forbes đánh giá, top các Khu Nghỉ Dưỡng Golf Tốt Nhất Châu Á theo xếp hạng Editor’s Choice từ Golf Digest, những chuyên gia dẫn đầu lĩnh vực năm 2022. Đặc biệt, The Bluffs đã xuất sắc đạt danh hiệu "Sân Golf tốt nhất Châu Á" tại World Luxury Travel Awards 2022 được công bố vào tháng 11.



Điểm dừng chân của các sự kiện thể thao đẳng cấp

Tính riêng trong năm 2022, đã có hàng chục sự kiện quy mô diễn ra liên tiếp tại The Grand Ho Tram Strip và được đánh giá cao về khâu tổ chức. Điều này không chỉ giúp khu phức hợp đa dạng hóa các hoạt động giải trí phục vụ du khách mà còn góp phần đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn quanh năm.

Nổi bật là chuỗi giải đấu Quyền Anh Nhà Nghề IBF & WBO diễn ra vào tháng 4, tháng 7 và tháng 12, ngoài ra còn có giải đấu Angel's Fighting Championship lần thứ 21 dành cho các môn võ tổng hợp MMA (AFC 21), quy tụ dàn võ sĩ tiếng tăm từ nhiều quốc gia, thỏa mãn "cơn khát" của người hâm mộ với các trận đấu võ thuật kịch tính và hấp dẫn.

Giải vô địch cờ vua siêu chớp các câu lạc bộ quốc gia diễn ra vào tháng 11. 2022 do Khu phức hợp đồng tổ chức và tài trợ, phối hợp cùng Sở Văn Hóa - Thông Tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Liên Đoàn Cờ Việt Nam

Năm của các hoạt động xã hội ý nghĩa

Đóng góp cho cộng đồng là một trong những mục tiêu được The Grand Ho Tram đặc biệt chú trọng bên cạnh hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 4.2021 cho đến hết 2022, toàn thể nhân viên và du khách đến The Grand Ho Tram Strip được khuyến khích đóng góp cho chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Toàn bộ số tiền gây quỹ trong thời gian này đã giúp một bệnh nhi hoàn thành ca phẫu thuật thông liên thất thành công vào tháng 10.2022.

Thông tin về chương trình Nhịp Tim Việt Nam được nhìn thấy ở khắp mọi nơi tại The Grand Ho Tram, thể hiện sự cam kết cao độ với các hoạt động cộng đồng của khu phức hợp.

Cũng trong tháng 10, The Grand Ho Tram Strip còn phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện Xuyên Mộc tổ chức buổi hiến máu nhân đạo tại khu nghỉ dưỡng và thành công hiến được 201 đơn vị máu tới bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM.

Khép lại năm 2022, các nhân viên của khu phức hợp đã tổ chức chuyến đi thăm và tở chức Giáng Sinh cho các trẻ em cơ nhỡ và những em mắc hội chứng Down tại cô nhi viện Martino và mái ấm Maria Anphongso.

Cùng với kế hoạch nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và tiện ích trong năm 2023, danh sách các chương trình vui chơi giải trí và các hoạt động thiện nguyện của The Grand Ho Tram Strip sẽ tiếp tục được nối dài. Đáng chú ý là các hoạt động mở màn cho dịp Tết nguyên đán 2023 sẽ chính thức khởi động từ ngày 22.1 sắp tới.