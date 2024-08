Thế Giới Skinfood khuyến mãi lớn nhân dịp 11 tuổi

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 là dịp để Thế Giới Skinfood mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiếp cận gần hơn với tệp khách hàng GenZ và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bao gồm các chương trình ưu đãi như:

- Brand awards: Tuần lễ săn sale từ các brand bán chạy tại Thế Giới Skinfood.

- Blind bag: Túi mù mỹ phẩm chỉ xuất hiện nhân dịp mừng sinh nhật Thế Giới Skinfood 11 tuổi.

- Mua nhiều giảm nhiều, Deal hot đồng giá 11K - 111K.

- Các chương trình hoạt động tại Showroom: Check In nhận quà, Rút thăm may mắn, Săn Blind Box khi phát sinh Hóa Đớn sớm nhất,...

- Mega Live Mừng sinh nhật 11 tiếng với loạt Deal giá khủng.

Thời gian chương trình sinh nhật: 15/7/2024 – 18/8/2024

Ngoài ra còn các chương trình ưu đãi khủng tại Thế Giới Skinfood nhân dịp Mừng Sinh Nhật 11 tuổi như:

- Sự kiện brand awards với tuần lễ giảm giá đến từ các thương hiệu bán chạy nhất tại Thế Giới Skinfood: Garnier/ L'oreal/ Maybelline/ Merzy/ FOIF/ Romand/ Nuse/ Cocoon/ Some By Mi/ Klairs/ Glamrr Q/ Zeesea/ Judydoll/ Kiss My Body / Bioré/ Colorkey/ Toola…

Với ưu đãi giảm đến 50% và Mua là tặng: Các quà tặng độc quyền từ hãng. Ngoài ra còn các voucher ưu đãi giảm đến 11%, được biết chương trình diễn ra đến hết ngày 18/8.

- Bên cạnh đó Thế Giới Skinfood còn có những ưu đãi mưu nhiều giảm nhiều, deal hot đồng giá 11k - 111k.

Chương trình áp dụng một ngày duy nhất 3/8 tại 2 showroom:

+ Showroom 365 Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3

+ Showroom 240 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Hội

Và Thế giới Skinfood còn thêm chương trình check in booth xinh - rinh quà khủng.

Được biết, khi mua 1 đơn hàng bất kỳ tại showroom và chụp hình check in tại booth mừng sinh nhật Thế giới Skinfood 11 tuổi và đăng tải trên cá nhân kèm hastag #tgsf11th #thegioiskinfood sẽ nhận quà tặng tại showroom từ ngày 4/8 - 11/8.

Chương trình áp dụng tại:

- Showroom 94 đường D5, Q.Bình Thạnh

- Showroom 365 Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3

- Showroom 240 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Hội.

- Showroom 15 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp

Không những thế, khi muốn bill từ 349k, khách hàng sẽ được tham gia rút quà may mắn (tối đa 2 lượt/bill) từ ngày 4/8 - 11/8 tại tất cả showroom.

Nhân dịp sinh nhật, Thế giới Skinfood cũng diễn ra Mega live 11 tiếng từ 11h00 trưa đến 11h00 tối ngày 04/8 với những deal sốc tận nốc giảm 50%+++, ngoài voucher giảm cực sâu.

Thông tin về Thế Giới Skinfood

Địa chỉ: https://thegioiskinfood.com/pages/he-thong-cua-hang

Website: thegioiskinfood.com.

Fanpage: facebook.com/thegioiskinfood.

Tiktok: https://www.tiktok.com/@thegioiskinfood.com