The Chill Fest - chuỗi sự kiện âm nhạc hấp dẫn bậc nhất dịp cuối năm của Bia Saigon Chill

Dàn nghệ sĩ chất lượng, những màn trình diễn bùng nổ cùng các hoạt động thú vị cũng là điều giúp The Chill Fest "gây bão" ở 4 thành phố lớn: Cần Thơ, Đà Lạt, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các hoạt động bên lề như thử thách "Bắt chill phiêu hè" phiên bản khổng lồ cũng được rất nhiều người hưởng ứng.

Tiếp nối sự thành công của mùa hè, dịp cuối năm, The Chill Fest quay lại với một diện mạo mới là The Chill Fest: Runway To New Year. Chuỗi sự kiện này hứa hẹn sẽ chiếm spotlight mùa lễ hội cuối năm với tinh thần "Sải bước Chill, Mở năm Chill" – nơi bạn tìm thấy những nguồn năng lượng tích cực để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

The Chill Fest phiên bản mới thể hiện sự chiều lòng khán giả hết mức của bia Saigon Chill. Như thường lệ, The Chill Fest luôn mang đến một dàn line-up cực khủng, toàn những cái tên hot hit như Bích Phương, Kay Trần, HIEUTHUHAI, DJ Wukong, Đại An, Yuno Bigboi, Grey D, DJ Justin James… Đây toàn là những cái tên bảo chứng cho những màn trình diễn sôi động, cuồng nhiệt khiến tất cả fan đều không thể ngừng lắc lư theo tiếng nhạc.

Sự kiện này còn thu hút sự tham gia của những gương mặt trai xinh gái đẹp hot hit như Hoa hậu Mai Phương, ca sĩ S.T Sơn Thạch, Lê Bống, Neyun.

Hoa hậu Mai Phương và Tiktoker Lê Bống tham gia khu trải nghiệm và photobooth tại The Chill Fest Nha Trang

Sự kiện diễn ra tại 4 thành phố lớn là Nha Trang, Hà Nội, Quy Nhơn, Vũng Tàu vào 2 dịp lễ lớn nhất năm là Giáng sinh và năm mới. Vì vậy, mọi người sẽ có một không gian sôi động để quẩy hết mình, tận hưởng niềm vui bên cạnh bạn bè và có những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi năm 2022 khép lại.

The Chill Fest Nha Trang

Một điểm nhấn đặc biệt của The Chill Fest: Runway To New Year là bên cạnh âm nhạc, khán giả còn được chiêu đãi một bữa tiệc thời trang ấn tượng. ​​Không chỉ hòa mình trong âm nhạc, khán giả còn được dịp mãn nhãn với Bộ sưu tập thời trang hợp tác giữa Bia Saigon Chill cùng nhà thiết kế Võ Công Khanh. Màn runway vertical – trình diễn từ… trên không chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ vì độ "chịu chơi" của BTC.



Trong lần hợp tác này, nhà thiết kế Võ Công Khanh sẽ trình làng ba mươi thiết kế trong bộ sưu tập Chill Inside Out, lấy cảm hứng từ tinh thần Chill sảng khoái, lựa chọn sắc xanh làm chủ đạo, khơi gợi sự phóng khoáng và vô cùng hiện đại, phù hợp với giới trẻ.

The Chill Fest Nha Trang

The Chill Fest phiên bản mùa lễ hội cuối năm cũng thể hiện sự chiều lòng khán giả hết nấc với nhiều hoạt động trải nghiệm. Khi tham dự sự kiện, mọi người đều có thể trải nghiệm make up, trang điểm sao cho trông thật "cool". Bạn cũng có thể thử một hình dán tattoo thật ngầu hay làm một kiểu tóc thật cháy. Ai bảo đi nhạc hội mà thiếu trò vui để thử nào!



The Chill Fest sẽ tiếp tục đổ bộ tại Hà Nội vào chiều tối 24/12/2022 và Quy Nhơn cùng Vũng Tàu vào chiều tối 31/12/2022. Đặc biệt, chương trình vào cửa và phát bia miễn phí. The Chill Fest xứng đáng là chuỗi sự kiện bạn không thể bỏ qua để khép lại năm 2022 đáng nhớ. Tham dự The Chill Fest để chill cùng Bia Saigon Chill ngay thôi!