The Beauty Makeup Academy: Ước mơ xây dựng cộng đồng phụ nữ xinh đẹp và tự tin

Trang điểm giờ đây không chỉ là việc làm đẹp cho bản thân, mà nó còn trở thành nghề nghiệp mong ước của nhiều người. Bên cạnh năng khiếu cá nhân, niềm đam mê, sự kiên nhẫn bạn còn cần được đào tạo bày bản thì mới có thể trở thành một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp.



The Beauty Makeup Academy là tên tuổi uy tín trong ngành trang điểm được đông đảo khách hàng yêu thích và lựa chọn, đồng thời là nơi cung các khóa đào tạo chất lượng cao giúp các bạn trẻ chinh phục được ước mơ, xây dựng sự nghiệp, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đội ngũ những chuyên gia hàng đầu với tay nghề giỏi, kinh nghiệm thực tiễn phong phú cùng kỹ năng giảng dạy hiệu quả, sẽ là những nhân tố làm nên uy tín và danh tiếng cho The Beauty Makeup Academy.

Khoảng 10 năm trước đây, khi nghề make up chưa được thịnh hành, doanh nhân Lương Thúy Quỳnh, hiện là CEO của The Beauty Makeup Academy cũng như bao phụ nữ khác, học hành xong đi làm rồi lập gia đình, sinh con. Thế nhưng, ước mơ cháy bỏng với ngành làm đẹp chưa bao giờ ngừng trong huyết quản. Gom góp tiền bạc, Quỳnh vừa học vừa làm, đeo đuổi bằng được ước mơ. Và rồi những show đầu tiên tìm đến. Con đường sự nghiệp cũng bắt đầu mở rộng, để Quỳnh bước vào. Thế là The Beauty Makeup Academy được hình thành, trở thành nơi cho các chị em phụ nữ thực hiện ước mơ về xây dựng cộng đồng Phụ nữ xinh đẹp và tự tin.

Tự tin vào bản thân, yêu thương vẻ đẹp của chính mình, là những điều vô cùng quan trọng đối với mỗi người phụ nữ. The Beauty Makeup Academy, thuộc Công ty TNHH The Beauty Quynh Luong không đơn thuần là một học viện trang điểm, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng của phụ nữ. Với khẩu hiệu "The Beauty doesn't tell, it shows", học viện muốn tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài và khơi dậy tình yêu và sự tự tin từ sâu thẳm tâm hồn.

Với phương châm "Học đi đôi với hành", The Beauty Makeup Academy xây dựng chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với mọi trình độ và mục tiêu của học viên. Quỳnh cho biết: "Với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng phụ nữ biết yêu thương và tôn vinh bản thân. Chúng tôi tin rằng mỗi phụ nữ đều xứng đáng với vẻ đẹp riêng biệt của mình, và chính sự tự tin, yêu thương bản thân là nền tảng vững chắc để họ tỏa sáng.Vì thế, học viện mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam về vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mỗi người, đồng thời trao cho họ những kỹ năng và kiến thức để tự tin tỏa sáng".

Hiện tại The Beauty Makeup Academy cung cấp rất nhiều khóa học như:

+ Khóa học Makeup Cá Nhân: Mang đến cơ hội khám phá và làm chủ vẻ đẹp của mình, giúp phụ nữ tự tin hơn và phát triển bản thân, học viên nắm vững kỹ năng trang điểm từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình rõ ràng, dễ hiểu, thời gian học tập linh động và học viên sẽ được tài trợ toàn bộ mỹ phẩm.

+ Khóa đào tạo chuyên viên trang điểm: Học viên sẽ được đào tạo từ kiến thức cơ bản về làn da đến kỹ thuật trang điểm chuyên nghiệp, từ trang điểm tiệc đến trang điểm cô dâu với các layout phù hợp và kỹ thuật tiên tiến, trang bị đầy đủ kỹ năng mềm như chụp và chỉnh sửa ảnh, marketing và xây dựng hình ảnh cá nhân. Khóa học này sẽ giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và có cho mình kỹ năng makeup chuyên sâu, thành thạo ra nghề khi kết thúc khóa học. Ngoài ra, chương trình học làm tóc song song với make up giúp bạn tự tin nhận khách hàng từ khi còn là học viên.

The Beauty Makeup Academy tự hào có đội ngũ giảng viên luôn tận tâm và nhiệt huyết với nghề. Đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập, đảm bảo mỗi học viên đều nhận được sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất. Chị Nguyễn Quỳnh Nga, một học viên của The Beauty Makeup Academy chia sẻ: "Trước khi đến với The Beauty Makeup Academy, tôi luôn tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng sau khi tham gia khóa học makeup cá nhân, tôi không chỉ biết cách làm đẹp cho bản thân mà còn tìm thấy sự tự tin, niềm vui và tình yêu thương chính mình".

Với sự nỗ lực không ngừng năm 2024, The Beauty Makeup Academy đã vinh dự nhận giải thưởng "Top 100 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á", minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và cam kết chất lượng của chúng tôi. Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp và bền vững cho học viên và cộng đồng.

Học viên đăng ký học tham khảo thông tin sau: Link tham khảo: THE BEAUTY MAKEUP ACADEMY (thebeautyquynhluong.com)