Để tạo niềm tin và đe dọa người dân, các đối tượng mặc quần áo Công an, ngồi trong phòng được thiết kế y như phòng làm việc của cơ quan công an với bảng tên, phù hiệu, bằng khen… và lời nói của các đối tượng cũng rất đanh thép, chuyên nghiệp y như công an thật.