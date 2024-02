Thầy giáo bị "tố" làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần: "Tôi nhận được sự đồng thuận, không lừa gạt, dụ dỗ"

Thông tin thầy giáo bị "tố" làm nữ sinh lớp 12 mang thai 26 tuần ở Kiên Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua. Mới đây nhất, thầy N.Đ.C (48 tuổi, giáo viên địa lý Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, TP Hà Tiên) đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc.

Thầy C. cho tờ Vietnamnet biết, từng đứng lớp dạy em Y. (SN 2006) năm lớp 10, lớp 11. Đến năm nay, thầy C. không được phân công giảng dạy trực tiếp lớp của Y. nữa. Thầy C. nói rằng, Y. từng nhiều lần nhắn tin cho thầy tâm sự, tỏ ra buồn chán chuyện gia đình.

Thầy giáo 48 tuổi thừa nhận, trong lúc nhậu say đã không kiểm soát được bản thân và "quan hệ vài lần" với em Y. tại một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên thầy C. nghi hoặc đứa bé trong bụng liệu có phải con thầy hay không. Nam giáo viên muốn đi xét nghiệm ADN nhưng gia đình em Y. từ chối, sợ thầy "quen biết nhiều, sẽ thay đổi kết quả xét nghiệm".

Thầy C. hiện đang công tác tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến

Cũng theo thầy C., trước Tết khoảng 1 tuần, gia đình em Y. có phản ánh sự việc tới nhà trường. Hai bên (gia đình thầy C. và em Y.) sau đó đã quyết định ngồi lại để bàn bạc, giải quyết vụ việc. Ban đầu, gia đình Y. chọn phá thai và yêu cầu thầy C. đưa 200 triệu, ngoài ra chi trả thêm chi phí nằm viện, thuốc men.

Đồng thời, phía em Y. sẽ tới trường đính chính thông tin để không làm ảnh hưởng tới công việc của thầy C. Buổi gặp trên đã được thầy C. ghi âm, làm chứng.

Thế nhưng, do thai đã lớn, không thể phá nên hai bên chấp nhận để em Y. sinh con. Sau khi sinh, nam giáo viên phải bồi thường cho gia đình 400 triệu đồng.

Thầy C. yêu cầu gia đình Y. làm bản cam kết, từ giờ cho tới lúc nữ sinh này sinh con, gia đình sẽ không làm những việc ảnh hưởng tới công việc và gia đình thầy.

Trong khoảng thời gian trên, nam giáo viên thường ghé nhà thăm hỏi sức khỏe em Y. Nhưng sau đó, thầy C. không hiểu vì lý do gì, gia đình nữ sinh Y. đã làm đơn trình UBND phường. Sự việc lúc này mới vỡ lở trên mạng xã hội.

Nam giáo viên 48 tuổi khẳng định không có chuyện dụ dỗ, hứa hẹn hay lừa gạt như trong đơn tố cáo vì "đã nhận được sự đồng thuận của học sinh". Tuy nhiên, thầy C. cũng nhận thức đây là việc làm trái với đạo đức nghề nghiệp nên xin chịu trách nhiệm.

Trước đó, bà T.T.S (SN 1973, ngụ phường Pháo Đài, TP Hà Tiên, Kiên Giang) - phụ huynh em Y. (SN 2006), đã "tố" thầy N.Đ.C (giáo viên Địa lý, Trường THPT Nguyễn Thần Hiến) nhiều lần rủ con gái bà đi uống cà phê, trò chuyện.

Khoảng tháng 7/2023, thầy C. gọi điện cho em Y. tới một nhà nghỉ trên địa bàn, sau đó quan hệ với học sinh này. Tới đầu tháng 1/2024, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà S. gặng hỏi và biết được thầy C. dụ dỗ con gái bà dẫn tới mang thai hơn 26 tuần tuổi.

Chia sẻ với tờ Tuổi trẻ Online, bà S. cho biết khi sự việc xảy ra, thầy C. có làm cam kết với gia đình, nói sẽ hỗ trợ một số tiền. Tuy nhiên bà S. nhận thấy chữ ký trong giấy cam kết không phải của thầy C. Lo sợ bị gạt, bà làm đơn gửi UBND phường Pháo Đài và các ngành chức năng. Gia đình bà S. bày tỏ mong muốn xử lý thầy C. theo quy định pháp luật.

Ngày 28-2, ông Bùi Thế Dũng - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với thầy N.Đ.C. để phục vụ điều tra nội dung tố cáo trên.