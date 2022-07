Thấy gì từ con gái Gen Z? Thế hệ “cởi mở” can đảm và “khoan dung” với những điều không quen thuộc

Lớn lên trong kỷ nguyên 4.0, Gen Z dễ dàng tiếp cận lượng thông tin khổng lồ cũng như được tiếp xúc, phát triển trong một thế giới rộng mở, có sự pha trộn và di cư của đa nền văn hóa. Chính vì lẽ đó, các Zers nhanh chóng đón nhận và thích nghi với sự thay đổi, đề cao bản sắc cá nhân, sống "không định kiến".



Thế hệ "Cởi mở"

Trưởng thành trong thời đại số nên Gen Z không ngại thay đổi và sẵn sàng cởi mở đón nhận cái mới. Nghiên cứu của trường ĐH Western Governors đã chỉ ra rằng, 63% Gen Z cảm thấy môi trường làm việc với sự đa dạng văn hóa, giáo dục, kỹ năng là vô cùng quan trọng. "Hội trẻ măng" lớn lên với những quy chuẩn khác biệt, không định danh, không dán nhãn. Điểm chung của thế hệ này là năng lượng tích cực, thích trải nghiệm vàtự do thể hiện bản thân.

Gen Z tự do thể hiện sắc màu riêng của bản thân

Gen Z khám phá và tiếp cận mọi thứ với góc nhìn đa chiều, phá cách, và tràn ngập năng lượng tích cực. Đặc điểm này có thể thấy trong xã hội hiện đại, thông qua sở thích của những "cô nàng Zer" đối với lĩnh vực thời trang, và ngành giải trí. Đừng quá ngạc nhiên nếu mở 1 playlist nhạc đủ thể loại từ pop, rock, indie đến bolero đều thấy cô nàng có thể ngân nga theo từng giai điệu. Đặc biệt, gu thẩm mỹ của cô nàng Gen Z vừa độc đáo khác biệt lại vừa thú vị hay ho, phục trang dù đơn giản đến phụ kiện sặc sỡ bling bling đều không làm khó được nàng.

Những đứa trẻ thế hệ Z nhạy bén, có khả năng đón đầu và tạo ra trào lưu mới, tìm kiếm những điều mới mẻ, độc lạ ở mọi khía cạnh. Ví như, có thể kết hợp giao thoa giữa "cái cũ" và "cái mới" Gen Z đã tạo ra xu hướng - lựa chọn tái định nghĩa truyền thống theo hướng hiện đại. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc hồi sinh áo Tấc, cổ phục Việt.

Giữ gìn nét đẹp truyền thống nhất có thể theo cách "gen Z" (Nguồn : Cẩm Tú)

Thế hệ Z có trình độ học vấn cao, am tường về công nghệ và giàu sức sáng tạo. Ngay cả khi họ đắm chìm trong các phương tiện truyền thông xã hội, họ vẫn vận dụng nó theo cách thông thái và tốt nhất để tạo ra những tác động tích cực. Bằng sở thích và đam mê, Gen Z lựa chọn và "trào đời" những nghề nghiệp mới mẻ, phù hợp với thời đại như KOL, Influencer, Content Creator, Streamer, Hot Tiktoker, …

Biến niềm yêu thích thời trang trở thành công việc của chính mình, khẳng định bản thân với vai fashion influencer

Trong đời sống, Gen Z không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Họ tân trang cho mình những kỹ năng "chéo" để tạo teamwork ăn ý và hoàn hảo. Ngoài ra, đây là thế hệ có khả năng tự lập và chủ động tài chính từ rất sớm, thông qua việc quản lý, phân bổ các nguồn đầu tư và hoạch định rõ ràng cho tương lai.



Cô nàng Gen Z không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân

Gen Z can đảm hơn chúng ta tưởng

Thế giới bùng nổ thông tin, ngoài việc được tiếp xúc và trang bị công nghệ đầy đủ, Gen Z phải đối diện với rất nhiều sự đối nghịch. Họ là thế hệ kết nối nhất trong lịch sử, nhưng đồng thời cũng bị chính công nghệ và các thiết bị điện tử thông minh vô tình đưa họ rơi vào trạng thái cô đơn. Họ phải đối mặt với vấn nạn bắt nạt trên mạng, và gặp áp lực đồng trang lứa nghiêm trọng.

Hầu hết Gen Z phải tự mình vượt qua những vấn đề này. Họ chọn thay đổi cách tiêu thụ thông tin, tìm chìa khóa để mở cơ hội ngay trong thời khắc khó khăn nhất. Họ tạo ra và lan truyền mạnh mẽ những thông điệp chữa lành, cùng nhau thích nghi và vượt qua hoàn cảnh. Tinh thần love yourself - be yourself luôn được thể hiện rõ.

Thế hệ này hiểu rõ bản thân mình yêu - ghét cái gì. Từ bản năng Yêu và Tin vào chính mình thông qua trải nghiệm thực tế cá nhân, giúp Gen Z tiếp thêm sức mạnh và can đảm vượt qua định kiến bừng nét màu riêng.

Cô nàng Gen Z luôn lạc quan, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào

Chẳng đâu xa, ngay những lúc khó khăn nhất của giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh, Gen Z nhanh chóng thích nghi với việc học online, điều gần như chưa có tiền lệ ở các thế hệ trước. Không những thế, hội Zers còn tạo ra các trào lưu TikTok cổ vũ tinh thần cho mọi người cùng vượt qua dịch bệnh.

Gen Z còn là thế hệ có ý thức về môi trường và xã hội, về tương lai của chính mình rất cao. Họ đi đầu trong các hoạt động ủng hộ LGBT cũng như các phong trào về bảo vệ môi trường, tạo nên sức ảnh hưởng.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew chỉ ra 67% thế hệ Z coi giải quyết khủng hoảng khí hậu là một trong những mối quan tâm lớn nhất của họ. Tại Việt Nam, bạn trẻ nhanh chóng bắt tay thực hiện ngay chuỗi hành động bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống 5R (Refuse - Reduce - Reuse - Recycle - Rot) và nhận được sự ủng hộ đông đảo.

Gen Z đi đầu trong các hoạt động ủng hộ LGBT

Đặc biệt, đối với những cô nàng Gen Z, Yêu - Tin - Hành động là 3 sắc thái gắn liền với nàng Z - đa nhiệm, đa sắc màu, nhanh chóng thích nghi và vượt mọi cản trở để định hình bản sắc cá nhân trong thế giới phẳng.

Bạn tuyệt nhất khi là chính mình, trong sắc màu riêng không lẫn với bất kỳ ai. Tin vào nguồn năng lượng vô tận từ sức mạnh nữ tính, Diana chào đón con gái Gen Z đến với một một vũ trụ mới, nơi các bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không cần quan tâm đến bất kỳ giới hạn, định kiến nào. Ngay bây giờ, hãy cùng Diana Bừng nét màu riêng bạn nhé!

https://kenh14.vn/thay-gi-tu-con-gai-gen-z-the-he-coi-mo-can-dam-va-khoan-dung-voi-nhung-dieu-khong-quen-thuoc-20220715170729298.chn