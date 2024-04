Thấy CSGT TP.HCM, đoàn xe đạp thể dục nháo nhào xách xe quay đầu tháo chạy

Sáng sớm 24/4, Phòng CSGT TPHCM (PC08) xử lý nhiều trường hợp đi xe đạp chạy vào đường cấm trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo đó, khoảng 1h lập chốt tại giao lộ Phạm Văn Đồng – đường số 19 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng PC08) đã xử phạt nhiều trường hợp đi xe đạp thể dục chạy vào đường cấm.

Nhiều người xách xe đạp băng qua dải phân cách để né CSGT

Khoảng 5h cùng ngày, ông H.C.C (47 tuổi, quận Gò Vấp) đạp xe từ quận Gò Vấp hướng về TP Thủ Đức, khi vừa đổ dốc cầu Bình Lợi bất ngờ bị CSGT ra hiệu dừng.

Lúc này ông C. tỏ ra vô cùng hoang mang, ngơ ngác không biết vì sao bị CSGT yêu cầu dừng xe đạp của mình. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, ông C. mới biết đã chạy xe đạp vào đường cấm.

Cả đoàn xe đạp nháo nhào quay đầu bỏ chạy khi thấy chốt CSGT

Mặc dù năn nỉ xin bỏ qua do mình không biết làn đường này cấm xe đạp, không thấy biển cấm và lần đầu vi phạm nhưng không được CSGT chấp nhận.

"Sáng nào tôi cũng đạp xe tập thể dục nhưng chỉ quanh khu vực công viên Gia Định, hôm nay đổi quãng đường thì bị xử phạt vì chạy vào đường cấm. Tôi thật sự không biết làn đường này bị cấm xe đạp, nếu biết tôi đâu có chạy vào làm gì. Tôi sai nên đành chấp nhận, về sau sẽ chú ý hơn, bây giờ phải tự đón xe ôm về", ông C. nói.

Với lỗi "đi vào đường có biển cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển là xe đạp", ông C. sẽ bị xử phạt theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, với mức từ 200.000 - 300.000 đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Nhiều trường hợp đi xe đạp thể dục vào đường cấm bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện

Ngoài ông C, nhiều trường hợp đi xe đạp đã chạy ồ ạt vào đường cấm cũng bị CSGT chốt chặn xử phạt nghiêm.



Cũng trong buổi ra quân, nhiều đoàn xe đạp khi thấy CSGT chốt chặn từ xa đã vội vã quay đầu hoặc xách phương tiện băng qua dải phân cách để qua làn đường dành cho xe 2 bánh để tháo chạy, tránh lực lượng chức năng.

Hiện nay phong trào xe đạp thể dục đang phổ biến, do đó Phòng PC08 khuyến cáo người tham gia giao thông bằng xe đạp kết hợp tập luyện thể thao cần đảm bảo an toàn, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho chính mình và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.