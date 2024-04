Thất nghiệp, nghi phạm vẫn thuê căn hộ đắt tiền để giam giữ 2 bé gái

Liên quan đến vụ "Giải cứu thành công 2 bé gái bị mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ" như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 10-4, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM vẫn đang đấu tranh, lấy lời khai Phạm Huỳnh Nhật Vi (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) để làm rõ động cơ gây án.

Theo công an, Vi không có công việc ổn định và được bạn trai chu cấp tiền bạc. Về căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) - nơi giam giữ 2 bé gái bị mất tích được xác định là do Vi thuê.

Phạm Huỳnh Nhật Vi lúc bị bắt

Theo đó, Vi thuê căn hộ trên từ ngày 3-4 với giá 18 triệu đồng/tháng. Mục đích Vi thuê được xác định là sau khi bắt cóc 2 bé gái sẽ đưa về đây giam giữ.

Quá trình điều tra, Vi cũng khai chọn căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl vì đây là nơi an toàn, an ninh và cũng tránh cơ quan chức năng phát hiện. Riêng về động cơ bắt giữ 2 cháu bé, công an vẫn đang điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 6-4, Công an phường Bến Nghé (quận 1) tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1997, ngụ quận 7) về việc bị thất lạc 2 con ruột là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L.H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 3-4.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1 và đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM bàn giao 2 bé cho mẹ

Qua điều tra, công an xác định, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-4, một đối tượng nữ lợi dụng lúc 2 bé không có người trông coi đã tiếp cận. Sau đó, người này dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8.

Tiếp đó, đối tượng đặt xe công nghệ đưa 2 bé về chung cư Saigon Pearl. Ngày 8-4, công an ập vào căn hộ 10.05 chung cư này khống chế Vi và giải cứu 2 bé an toàn.