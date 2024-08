Thật khó tin khi nhìn Han So Hee ngáp cũng đẹp

Han So Hee luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp tự tiên tử và thần thái cuốn hút. Mới đây, khi xuất hiện tại sân bay, cô nàng lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi visual cực hút mắt và làn da trắng phát sáng.

Khoảng khắc "ngáp thôi cũng đẹp" của Han Soo Hee. Góc nghiêng của Han So Hee được xem là một trong những góc nghiêng đẹp nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Điều này càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Đường nét gương mặt của Han So Hee được đánh giá cao về sự hài hòa. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng tạo nên một tổng thể cân đối và thu hút. Làn da mịn màng, trắng sáng là một trong những điểm mạnh của Han So Hee. Cô thường xuyên chia sẻ về việc chăm sóc da kỹ lưỡng, đặc biệt là việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

Phải công nhận rằng, mỗi lần xuất hiện, Han So Hee đều nổi bật, cô có gu thời trang đơn giản nhưng lại rất cá tính. Cô biết cách chọn lựa trang phục và phụ kiện để tôn lên những đường cong cơ thể và phù hợp với từng sự kiện.

Trong lần xuất hiện mới đây nhất, cô lựa chọn chân váy jeans dáng ngắn mix cùng áo ống và khoác ngoài cardigan, mặc khoác áo nửa vời là cách cô nàng tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình.

Han Soo Hee nổi bật tại sân bay.

