Thành uỷ Hà Nội: Vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy là đặc biệt nghiêm trọng, khẩn trương điều tra xử lý

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 465-CV/TU về việc xử lý vụ cháy tại quán karaoke ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) làm 3 cán bộ chiến sĩ hi sinh và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng thăm và động viên thân nhân các chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ

Theo đó, chiều ngày 1-8, xảy ra vụ cháy tại quán karaoke ở phường Quan Hoa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Để sớm khắc phục hậu quả vụ việc và chủ động phòng ngừa chung, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy nổ và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an TP, quận Cầu Giấy khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn thành phố; tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình của 3 cán bộ chiến sĩ đã hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đảng ủy Công an TP được giao chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật; quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy"; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014, Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của HĐND, UBND TP về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Nội chính Thành ủy).

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 1/8, vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Cầu Giấy hi sinh, gồm: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng), Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ), Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất cho 3 chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ cán bộ, chiến sĩ; Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ chiến sĩ hi sinh.