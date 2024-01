Thanh toán cùng ACB, 100% nhận quà hẫp dẫn liền tay

Công nghệ thanh toán đa dạng cho giao dịch mùa Tết dễ dàng



Công nghệ thanh toán lên ngôi những năm gần đây đã dần khiến thói quen dùng tiền mặt biến mất và thay vào đó là người dùng ngày càng quen thuộc với nhiều hình thức thanh toán di động giúp giao dịch mượt mà, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Phát triển cùng xu thế đó, ứng dụng ngân hàng số ACB ONE là một trong các ứng dụng ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính cá nhân bằng các công nghệ mới. Khách hàng sẽ dễ dàng tải app từ kho ứng dụng, tạo tài khoản nhanh chóng với công nghệ eKYC và ngay lập tức có thể trải nghiệm những hình thức thanh toán khác nhau như chuyển khoản, quét mã QR, thanh toán thẻ ACB Visa qua Apple Pay, Google Pay,…

Từ siêu thị tiện lợi đến trung tâm thương mại, từ trong nhà đến tiệm tạp hóa ngoài ngõ, người dùng có thể dùng tài khoản thanh toán ACB để thực hiện chuyển khoản.

Những cá nhân là chủ shop hoặc hộ kinh doanh có thể sử dụng mã QR code để mang lại sự thuận tiện cho khách hàng của mình khi thanh toán vì không cần phải nhập số tài khoản bằng cách nhập tay thủ công. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể liên kết tài khoản thanh toán với ví điện tử (MoMo, ZaloPay) cho việc mua sắm online.

Gần đây, khách hàng của ACB trở nên quen thuộc với dịch vụ thanh toán bằng Apple Pay, Google Pay và Samsung Pay vì thẻ được lưu trữ trên ứng dụng ví thanh toán. Việc thanh toán sẽ trở nên vô cùng đơn giản chỉ với 2 thao tác là mở ứng dụng và chạm vào máy POS để hoàn tất. Thậm chí với Apple Pay, khách hàng không cần kết nối Internet hoặc 3G vẫn có thể thực hiện giao dịch thành công.

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn loại hình thanh toán tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu tài chính cá nhân theo từng thời điểm. Nhưng trong dịp Tết này, chọn thanh toán cùng ACB, khách hàng sẽ được tham gia chương trình "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp". Dù là giao dịch qua kênh online hay tại quầy, khách hàng đều có thể "săn" những phần quà vô cùng hấp dẫn như một cách khai xuân rước lộc, chào đón một năm mới hanh thông và may mắn.

Thanh toán qua ACB ONE, quà tới tận tay

Trong văn hóa người Việt, những ngày đầu năm luôn cần phải đủ đầy cho một năm mới sung túc, thịnh vượng. Chính vì vậy, khoảng thời gian trước Tết luôn là mùa mua sắm được người dân "chi" nhiều nhất, ACB ONE với các phương thức thanh toán hiện đại, đa dạng sẽ giúp khách hàng dễ dàng giao dịch thuận tiện và nhanh chóng.

Được biết, từ nay đến hết 31.03.2024, khách hàng giao dịch trên Ngân hàng số ACB ONE sẽ được tham gia chương trình quà tặng riêng "Cào thẻ săn quà cùng ACB ONE" nằm trong chương trình khuyến mãi quy mô "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp". Khách hàng sẽ nhận được lượt cào khi thực hiện giao dịch thanh toán trên ACB ONE như quét VNPAY-QR, thanh toán bằng thẻ ACB Visa qua Apple Pay, thanh toán hóa đơn điện, nước, nạp điện thoại trả trước, trả sau.

Những món quà hấp dẫn sẽ dần "lộ diện" sau khi cào thẻ online ngay trên điện thoại: 10 iPhone 15 ProMax, hơn 9.000 E-voucher Shopee có giá trị từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng và gần 300.000 giải điểm thưởng ACB Rewards đang chờ đón những khách hàng may mắn.

Không dừng lại ở đó, khách hàng hiện hữu là chủ thẻ tín dụng ACB cá nhân hoặc doanh nghiệp, khi có phát sinh chi tiêu tích lũy với mỗi 50 triệu đồng sẽ được nhận ngay 1 mã may mắn để tham gia vào phần quay số trúng thưởng. Hơn thế nữa, khi khách hàng mở thẻ tín dụng ACB trong thời gian diễn ra chương trình, ACB sẽ tặng ngay 1 cơ hội tham gia vòng quay số trúng thưởng định kỳ diễn ra vào ngày Thần Tài 19/2/2024 và ngày 4/4/2024. Giải đặc biệt là ô tô Mercedes Benz (dòng C-Class) và các giải thưởng giá trị như Vàng PNJ 3.4 lượng, và thẻ ACB Visa Debit trị giá 100 triệu đồng/ thẻ.