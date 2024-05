Thành phố có nhiều người giàu nhất thế giới, cứ 24 cư dân lại có một “đại gia”

Theo một thống kê mới nhất của Henley & Partners, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ cư trú và quyền công dân, New York chính là thành phố có nhiều triệu phú nhất trên thế giới. Cụ thể, thành phố này có gần 350.000 triệu phú, tức là cứ 24 người dân thì có một người là triệu phú. Trên thực tế, New York cũng là nơi sinh sống của 60 tỷ phú và hơn 744 triệu phú có ít nhất 100 triệu USD trở lên. Như vậy, tổng tài sản của người dân thành phố New York có thể lên đến hơn 3.000 tỷ USD.

New York hiện đang đứng đầu bảng trong danh sách xếp hạng các thành phố giàu nhất thế giới do Henley & Partners công bố, dù một số người giàu nhất đã chuyển đến Miami (Mỹ). Nơi đây hiện được mệnh danh là phố Wall phía nam khi những công ty tài chính đặt chi nhánh tại thành phố này. Miami hiện đứng thứ 33 trong danh sách của Henley & Partners, với 35.300 triệu phú, tăng 78% so với năm 2013.

New York hiện là thành phố có nhiều triệu phú nhất trên thế giới. Ảnh: Getty Images

Sau thành phố New York, vịnh San Francisco thuộc bang California hiện là thành phố thứ hai có nhiều triệu phú trên thế giới (với 305.700 người), Tokyo (Nhật Bản) và Singapore lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4.

Ngoài ra, theo bảng xếp hạng này, London hiện đứng ở vị trí thứ 5, sau khi tỷ lệ triệu phú của thành phố này giảm 10% so với năm 2013. Thành phố giàu có nhất ở châu Âu là Paris cũng chỉ xếp thứ 7 trong danh sách này.

Đây là 10 thành phố có nhiều người giàu nhất trên thế giới. Ảnh: Henley & Partners

Trong khi đó, Dubai đã trở thành thành phố giàu có nhất tại Trung Đông, với số lượng triệu phú tăng lên tới 78% trong 10 năm qua.

Theo Henley & Partners định nghĩa, triệu phú là những người có tài sản đầu tư lưu động ít nhất là 1 triệu USD.

Chương trình thu hút người giàu

Một số quốc gia hiện nay có các chương trình "visa vàng" để thu hút người giàu đến. Ảnh: Getty Images

Theo CBS, một số quốc gia đã tiến hành thúc đẩy sự giàu có bằng chương trình "visa vàng", cho phép những người nước ngoài giàu sẽ được cấp quyền công dân hoặc quyền cư trú. Hiện nay, có tới 7 trong số những thành phố giàu có nhất thế giới đều đang áp dụng chương trình này.

Ông Dominic Volek, Trưởng phòng khách hàng cá nhân tại Henley & Partners, chia sẻ: "Các bạn sẽ được đảm bảo quyền sống, làm việc, học tập và đầu tư ở những trung tâm quốc tế giàu có hàng đầu như New York, Singapore, Syney, Vienna và Dubai thông qua việc đầu tư. Việc có thể chuyển nơi cư trú cho bản thân và gia đình hoặc di dời doanh nghiệp của mình đến một thành phố thuận lợi hơn hoặc lựa chọn giữa những thành phố khác nhau trên thế giới là một khía cạnh quan trọng trong việc lên kế hoạch để thừa kế, xác nhận tài sản quốc tế dành cho những khách hàng cá nhân".

Ông Dominic Volek cho biết thêm, những chương trình "visa vàng"đang mang lại lợi ích cho những quốc gia và nhiều thành phố trên thế giới khi có thể sử dụng chúng để thu hút những người giàu có và tài năng nhất thế giới đến. Thế nhưng, đối với người dân địa phương, dòng chảy ngoại tệ lại có thể khiến họ bị đẩy ra khỏi thị trường nhà đất và thậm chí khiến họ phải rời bỏ chính những thành phố nơi họ sinh ra và lớn lên.

Bài tham khảo nguồn: Henley & Partners, CBS News