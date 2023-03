Thanh niên đập ATM ở Đà Nẵng "trắng tay" vì chơi tiền ảo, định tự tử khi biết công an truy tìm

Tối 25/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Quốc Nhựt (SN 1987, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), bị can đập phá trụ ATM, trộm két tiền giữa trung tâm thành phố.

Bước đầu, Nhựt khai nhận, nguyên nhân thực hiện hành vi là do thua lỗ 150 triệu đồng khi chơi tiền ảo. Nhựt đã mượn tiền của nhiều người nhưng hết khả năng chi trả nên “làm liều”.

Nhựt cho hay đã nhiều đêm theo dõi trụ ATM của Ngân hàng Đông Á, trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu), phát hiện lượng người giao dịch ít, đồng thời nắm được nguyên lý hoạt động của trụ ATM và nhân viên ngân hàng.

Đặc biệt, trước khi gây án, Nhựt đã nhiều lần thử nghiệm, đến tắt cầu dao tổng tại ATM này, rồi núp từ xa quan sát xem có còi báo động hay nhân viên ngân hàng đến kiểm tra gì không. Thấy không có gì bất thường, Nhựt yên tâm lên kế hoạch tiếp theo cho vụ trộm.

Đối tượng Nhựt định nhảy sông tự tử sau khi phá trụ ATM trộm két tiền.

Để chắc ăn, đối tượng còn lên mạng internet tìm hiểu cấu tạo của máy ATM. Sau đó, khuya 23/3, đối tượng này mang xà beng, găng tay, cắt nguồn điện rồi chui vào trụ ATM để cạy két.

Sau khi lấy được két sắt trong trụ ATM, Nhựt mang đến chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) để phá ra lấy số tiền hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhựt lại tiếp tục nạp vào tiền ảo và thua sạch.

Chiều 23/3, Nhựt điều khiển xe máy quay lại trụ ATM này để thăm dò tình hình thì thấy cảnh sát đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và trích suất camera truy tìm nghi phạm.

Nghĩ mình sẽ bị bắt và sẽ liên lụy đến gia đình nên khoảng 4 giờ ngày 24/3, Nhựt viết thư tuyệt mệnh lại để ở nhà, rồi chạy xe máy lên giữa Cầu Đỏ, định tự tử.

Trụ ATM bị Nhựt đập phá để trộm két tiền.

Tuy nhiên, thời điểm này, có 2 chiếc thuyền đang đánh cá dưới chân cầu, Nhựt sợ nếu nhảy sẽ được cứu và dễ bại lộ hơn. Nên sau đó, đối tượng đã tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đón xe khách vào Nam lẩn trốn. Tuy nhiên, khi di chuyển được quãng đường khoảng 450km thì Nhựt đã bị công an bắt giữ tại địa phận TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nhựt để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Đồng thời, thu giữ tang vật gồm máy cắt, xà beng và nhiều vật dụng, tài liệu liên quan.