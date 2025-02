Thanh niên 17 tuổi trúng giải độc đắc xe BMW nhưng khi nhận thưởng trung tâm xổ số khẳng định: “Anh là kẻ lừa đảo”

Tình cờ trúng giải độc đắc

Tháng 3/2004, thanh niên tên Lưu Lượng (Tây An, Trung Quốc) tình cờ đi qua một sự kiện bán vé số trực tiếp tại trung tâm thành phố. Phần thưởng cho người may mắn nhất là một chiếc xe BMW và 120.000 NDT (420 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) tiền mặt. Lưu Lượng khi đó mới 17 tuổi, vì tò mò nên đã bỏ 10 NDT (35.000 đồng) mua vé số.

Bất ngờ, Lưu Lượng là 1 trong 4 người cào trúng vé có in chữ “Clover K”, được chọn lên sân khấu để bốc giải thưởng trực tiếp từ các phong bì. Kết quả anh được công bố là người trúng giải độc đắc khi mở ra phong bì ghi chữ BMW. Nam thanh niên trở thành tâm điểm, ngồi trên BMW diễu hành khắp thành phố và được nhiều kênh truyền thông địa phương đến phỏng vấn đưa tin.

Thanh niên Lưu trở thành người may mắn trúng giải độc đắc BMW

Nhờ tin tức này mà rất nhiều người đã đổ xô đến trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây để mua vé với hy vọng cào trúng giải thưởng tương tự Lưu Lượng. Thế nhưng khi Lưu Lượng đến trung tâm xổ số để lĩnh giải vào ngày hôm sau, nhân viên lại nói vé số của anh là giả, thậm chí cho rằng thanh niên này đã lừa tất cả mọi người.

Lưu Lượng cảm thấy bị xúc phạm nên đã leo lên tầng cao nhất của trung tâm xổ số hét lớn nhằm gây sự chú ý và đòi lại công bằng cho bản thân. Nhiều người đứng bên dưới cho rằng anh có ý định tự tử nên đã gọi cảnh sát đến can ngăn và giải quyết vụ việc.

Trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây, đơn vị tổ chức giải thưởng đã tổ chức họp báo công bố tấm vé số của Lưu Lượng có in chữ “Clover 2” nhưng đã bị sửa thành “Clover K”. Trong khi đó, gia đình Lưu Lượng khẳng định anh mua vé ngay tại sự kiện, vé được xác nhận trúng giải ngay hôm đó nên không có khả năng làm giả. Phía trung tâm xổ số tuyên bố sẽ gọi cảnh sát, còn gia đình Lưu Lượng cũng trực tiếp tìm luật sư.

Chiêu thức thao túng xổ số tinh vi

Khi cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, họ phát hiện người phụ trách bán vé tại sự kiện Tôn Thành Quý đã biến mất không một dấu vết. Trong quá trình truy tìm manh mối, cảnh sát đã tìm thông tin của 4 người trúng giải độc đắc xe BMW trước đó tại trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên số điện thoại của 3 người trong số này đều sai, chỉ liên lạc được một người tên Lưu Tiểu Lệ.

Lưu Tiểu Lệ chịu không hợp tác với cảnh sát, khẳng định bản thân trúng giải do may mắn. Khi cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi, phát hiện cô thường xuyên liên lạc với Tôn Thành Quý trước khi thắng giải, vì vậy chắc chắn Lưu Tiểu Lệ có quen biết nhân viên trung tâm xổ số. Lúc này Lưu Tiểu Lệ mới khai nhận cô được Tôn Thành Quý thuê với giá 2.000 NDT (7 triệu đồng) để đóng giả thành người trúng số. Người phụ nữ này còn cho biết hầu hết những người trúng giải đặc biệt đều do các đại lý thuê để thu hút khách hàng.

Cảnh sát lập tức bắt giữ Dương Vĩnh Minh, người quản lý trực tiếp việc bán vé tại trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây. Từ ngày Dương Vĩnh Minh trở thành quản lý và triển khai chương trình cào vé số trúng BMW, doanh thu của trung tâm đã lên đến 17 triệu NDT. Vì muốn thu về lợi nhuận cao hơn, Dương Vĩnh Minh đã chỉ đạo Tôn Thành Quý thuê người đến đóng vai người trúng thưởng.

Trên sân khấu, hắn sẽ ra hiệu để người đó bốc trúng phong bì có chữ BMW. Người được thuê sẽ giữ phần thưởng BMW cho đến khi có kỳ quay số đặc biệt tiếp theo. Bằng cách này, Dương Vĩnh Minh không cần liên tục mua BMW mà vẫn gây chú ý trên truyền thông, thu hút mọi người đến mua vé.

Dương Vĩnh Minh là chủ mưu đứng sau vụ thao túng xổ số để trục lợi

Dương Vĩnh Minh và Tôn Thành Quý vô cùng hoang mang khi Lưu Lượng may mắn trúng giải hôm đó, một phần do Dương Vĩnh Minh đã nhớ nhầm phong bì BMW. Ban đầu trung tâm xổ số này định miễn cưỡng trao giải cho Lưu Lượng, tuy nhiên khi tra soát phát hiện có một tấm vé thắng giải là giả. Vì vậy họ khẳng định thanh niên 17 tuổi là kẻ lừa đảo. Điều Dương Vĩnh Minh và Tôn Thành Quý không ngờ là gia đình Lưu Lượng cứng rắn trong việc bảo vệ danh dự của con trai, dẫn đến cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa 2 bên.

Tháng 6/2004, trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây đã công khai xin lỗi Lưu Lượng, đồng thời trao giải độc đắc cho anh. Dương Vĩnh Minh bị kết án 19 năm tù do thao túng xổ số, Tôn Thành Quý bị kết án 17 năm tù, một số lãnh đạo và nhân viên khác của trung tâm này bị cũng xử phạt do nhận hối lộ, làm giả vé số. Tháng 7 cùng năm, trung tâm xổ số tỉnh Thiểm Tây đã phải tổ chức lại sự kiện rút thăm may mắn cho những người đã bị tước đi cơ hội trúng BMW nhằm xoa dịu dư luận, lấy lại uy tín.

(Theo Toutiao)