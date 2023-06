Thanh Nhã: “Bóng đá không chỉ dành cho phái mạnh, phụ nữ cũng có thể thành công”

Thanh Nhã để lại ấn tượng với tôi trong hình ảnh của một cô gái 1m62 với dáng người thanh mảnh ngã lăn tới vài vòng từ trong sân ra đến gần vạch vôi khi va chạm với đối thủ nhưng lại là một "cơn lốc đường biên" thực thụ. Mỗi lần cô gái này có bóng thì đối phương cũng phải "bở hơi tai" mới có thể chạy theo để cản phá. Quả thực không phải là "siêu nhân" điền kinh như Nguyễn Thị Oanh nhưng Nguyễn Thị Thanh Nhã cũng là một "máy chạy" rất chiến của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam ngay sau khi khép lại hành trình lịch sử tại SEA Games 32 đã lập tức bước vào chuẩn bị cho World Cup 2023, trong quãng thời gian ngắn ngủi vài ngày nghỉ ngơi vừa qua thì Thanh Nhã đã làm những gì để lấy lại tinh thần?

Sau khi khép lại hành trình tại SEA Games 32 tôi cùng toàn đội cũng có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Tôi đã trở về nhà với gia đình, chị gái cũng cho cháu về chơi. Cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn cơm và trò chuyện, với tôi đó là món quà tinh thần ý nghĩa nhất sau một giải đấu và cũng là bữa ăn ngon nhất. Bản thân tôi cũng có đóng góp cho đội tuyển ở giải đấu vừa qua nên gia đình rất vui và tự hào, bố mẹ nhắc tôi không được ngủ quên trên chiến thắng, không được bỏ cuộc trong chặng đường tiếp theo.

Thanh Nhã đã có hai lần tham dự SEA Games và cả hai lần đều xuất sắc giành HCV cùng đội tuyển nữ, cảm xúc ở mỗi kỳ SEA Games có gì khác nhau và đâu là trận đấu khiến bạn nhớ nhất?

Cả hai lần tôi tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam đều giành HCV SEA Games nên cảm xúc của tôi cũng khá đặc biệt. Đó là những gì mà tôi và toàn đội mong muốn, nhất là khi SEA Games 32 giành HCV sẽ tạo nên lịch sử. Suốt kỳ đại hội vừa qua trận đấu tôi ấn tượng nhất là trận chung kết gặp đội tuyển Myanmar, khi tôi đã có đóng góp nhỏ nhoi giúp đội tuyển nữ gần hơn với tấm HCV nên tôi rất hạnh phúc.

Thanh Nhã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32, chuẩn bị tham dự World Cup 2023 (Ảnh: Thanh Xuân)

Dù đã lập công với bàn thắng quý hơn vàng mười nhưng Nhã vẫn gọi đó là "điều nhỏ nhoi". Với tôi đó là sự khiêm nhường, trưởng thành của cô gái từng bật khóc nức nở khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở U16 đến một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi tuổi 22 khoác lên mình màu áo Việt Nam. Nhìn lại chặng đường vừa qua của mình Nhã có nghĩ rằng thành công này là may mắn?

Tôi nghĩ rằng trong bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào yếu tố may mắn không thể thiếu. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng may mắn chỉ xuất hiện khi nào bản thân chúng ta đã làm hết sức mình, thật sự coi trọng và nỗ lực với công việc mình làm. Con đường bóng đá của tôi cũng vậy, tôi nghĩ thành công phải trải qua sự khổ luyện và may mắn chỉ đến với những người thật sự cố gắng.

Người hâm mộ đã quá quen với khái niệm bóng đá là môn thể thao vua, điều này lại vô tình khiến một số người cho rằng chỉ có phái mạnh mới có thể đá bóng và thành công với bộ môn thể thao này còn phụ nữ thì không, quan điểm của Thanh Nhã thế nào?

Nếu có ý kiến cho người cho rằng bóng đá chỉ dành cho phái mạnh, chỉ phái nam mới có thể thành công tôi cảm thấy điều này chưa đúng. Bản thân tôi luôn cố gắng nỗ lực từ khi bắt đầu theo đuổi cái nghề "quần đùi áo số này", tôi thi đấu thật tốt ở câu lạc bộ để lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên của đội tuyển và được tin tưởng trao cơ hội thi đấu. Bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi để nối tiếp các chị đi trước, tôi tin rằng mình đã góp phần chứng minh được phái nữ cũng có thể mang lại vinh quang, chiến thắng và thành công như bóng đá nam.

Tiền vệ sinh năm 2001 tự tin với những gì mình làm được (Ảnh: Thanh Xuân)

Thành công vang dội nhất mà Thanh Nhã cùng các đồng đội đã làm được đó là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự VCK World Cup. Sau những nỗ lực đó đội tuyển nữ được quan tâm nhiều hơn và cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng có số nhỏ những lời lẽ khiếm nhã về ngoại hình của cầu thủ nữ, những điều này có làm ảnh hưởng đến Nhã?

Tôi cũng thấy bóng đá nữ được quan tâm nhiều hơn sau khi chúng tôi trở về từ Asian Cup 2022 và lọt vào VCK World Cup 2023. Tôi rất vui và hạnh phúc khi người hâm mộ dành sự yêu thương cho các cầu thủ nữ. Tuy nhiên cũng có một số lời khiếm nhã về ngoại hình nhưng bản thân tôi cũng không nghĩ quá nhiều, tôi nghĩ họ đã không biết việc chúng tôi đã phải dầm mưa dãi nắng để tập luyện, có thể đó là điều khiến tôi cũng như một số cầu thủ gai góc hơn, màu da có phần sạm hơn nhưng đó là con đường mà chúng tôi đã lựa chọn. Tôi luôn mong muốn người hâm mộ hãy theo dõi và ủng hộ chúng tôi ở trên sân đặc biệt là hành trình sắp tới của bóng đá nữ Việt Nam ở World Cup 2023.

Dự World Cup 2023 đó là điều phi thường mà các cầu thủ nữ Việt Nam đã làm được nhưng phía trước chắc chắn sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi các đối thủ của toàn là "cá mập". Thanh Nhã cùng các đồng đội của mình đã có sự chuẩn bị như thế nào để đối phó với các đối thủ lớn này?

Lần đầu tiên tham dự World Cup tôi cùng toàn đội đã có sự chuẩn bị nhất định từ khối lượng tập nâng cao, đến sức khoẻ của mỗi thành viên. Chúng tôi luôn duy trì việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Nhất là vấn đề tinh thần, lúc nào cũng ở trạng thái thoải mái nhất.

Được tham dự World Cup là vinh dự trong cuộc đời cầu thủ, cho dù kết quả thế nào bản thân tôi cũng mong muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các cầu thủ ở đội bóng lớn và tôi hướng đến sẽ có một bàn thắng tại đấu trường World Cup.

Sau khi có kết quả bốc thăm gặp toàn các đội mạnh như đương kim vô địch đội tuyển nữ Mỹ và Á quân Hà Lan, bác Mai Đức Chung nhắc chúng tôi phải hết sức tập trung. Dù thực tế chúng tôi có yếu hơn các đối thủ về thể lực và thể hình nhưng điều quan trọng nhất là đội tuyển nữ Việt Nam phải giữ vững tinh thần, ý chí quyết tâm cao cùng sự bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Để có thể đối đầu với những đối thủ cao, to của Mỹ với Hà Lan, bản thân tôi sẽ dùng sự khéo léo, nhanh nhẹn của mình để đối phó với đối phương.

Đứng trên bục vinh quang nhận phần thưởng danh giá đầy hào quang lấp lánh nhưng phía sau đó là những vất vả mà mỗi cầu thủ nữ phải tôi luyện, nhất là đối với con gái. Theo đuổi trái bóng tròn các cầu thủ nữ đã phải trải qua những thiệt thòi gì?

Điều khác biệt nhất giữ bản thân tôi hay các VĐV so với những bạn nữ khác đó là thời gian. Việc tập luyện chiếm đa số thời gian trong một ngày của cá nhân tôi, sau thời gian tập luyện tôi cũng phải tập trung vào việc học nên thời gian cho bản thân cũng không còn nhiều. Đó là lý do mà không chỉ đối với bản thân tôi mà nhiều VĐV cũng sẽ có những lần muốn bỏ cuộc nhưng tôi thấy mình phải chăm chỉ và nhớ về những ngày bắt đầu để hướng đến những điều tốt đẹp, góp công sức nhỏ bé vào thành công chung của đội tuyển.

Cơn lốc đường biên của tuyển nữ (Ảnh: Thanh Xuân)

Là con gái mà lại lựa chọn một công việc vất vả, phải tập luyện thi đấu không quản nắng mưa chắc chắn cha mẹ nào cũng thương con. Mẹ của Thanh Nhã từng không muốn cho bạn theo thể thao nhưng đến bây giờ chứng kiến những thành quả của con, cha mẹ Thanh Nhã có thay đổi quan điểm?

Mẹ từng không muốn tôi theo thể thao vì vất vả, sợ xấu xí vì tôi là con gái nhưng hiện tại mẹ cũng đã đồng ý, cổ vũ tinh thần tôi trên con đường này. Cũng thật hạnh phúc vì tôi đã làm bố mẹ tự hào.

Thanh Nhã muốn tập trung vào công việc và hướng tới việc đi học đại học (Ảnh: NVCC)

Thanh Nhã năm nay đã 22 tuổi chỉ 3 năm nữa là phải hoàn thành "chỉ tiêu" 25 tuổi lấy chồng của mẹ, Nhã đã có kế hoạch ra sao?

Với cá nhân tôi hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình dù trước đó mẹ từng giao "chỉ tiêu" cho tôi là 25 tuổi phải lấy chồng. Việc tôi quan tâm nhất lúc này là tập trung vào tập luyện chuẩn bị thật tốt cho World Cup 2023 cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó sau giải đấu tôi cũng sẽ học đại học. Tôi biết rằng thanh xuân là có hạn và tôi không thể theo bóng đá mãi, học đại học sẽ giúp tôi có định hướng mới, công việc mới sau khi giải nghệ để ổn định cuộc sống.

Xin cảm ơn Thanh Nhã về cuộc trò chuyện!