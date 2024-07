Thanh Hằng nhận quà và lời nhắn từ "mr V" - chủ tịch Miss Universe Vietnam

Thanh Hằng chính thức bước sang tuổi 41 vào ngày hôm nay. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu đã đăng lại rất nhiều lời chúc và món quà từ bạn bè, đồng nghiệp, fan và các thương hiệu. Trong đó, gây chú ý là món quà và lời nhắn của mr V - chủ tịch Miss Universe Vietnam.

Vị chủ tịch của cuộc thi hoa hậu đình đám thể hiện sự yêu mến và trân trọng đối với Thanh Hằng khi viết tay: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất vào ngày sinh nhật của bạn". Trong phần ký tên, anh còn ghi thêm "Miss Universe Vietnam" bên cạnh tên mình.

Chủ tịch Valentin Tran gửi quà và thiệp viết tay để chúc mừng sinh nhật Thanh Hằng

Trươc đó, chủ tịch Miss Universe Vietnam cũng khiến cộng đồng mạng "nói chuyện nhiều" khi tặng hoa kèm lời nhắn tới Thanh Hằng: "Mr V really wants you" (Tạm dịch: Mr V thật sự cần bạn).

Hiện tại, Thanh Hằng đang đảm nhận vai trò giám khảo chính của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng qua những tiết lộ về hình ảnh, Thanh Hằng sẽ xuất hiện tại cuộc thi này với phong cách thời trang và thần thái cực kỳ sang chảnh, quyền lực.